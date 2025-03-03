藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認：路權押金也要靠自己墊

▲「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會日前公布全國罷免案第一階段查對結果，傳有9名綠委罷免案未達門檻需於10天內補件。國民黨慘淪「精準被罷免」，據了解，黨中央高層不願下資源、只會無能狂怒引發基層不滿，甚至連志工的便當錢都要藍軍青年軍自掏腰包。「地動刪瑤」召集人賴苡任今（3日）受訪時認了，擺攤路權的押金確實都是他們這幾人自己出。

國民黨2月喊「精準罷免」震天響，如今卻淪為「精準被罷免」，有藍營人士指出，黨中央雖在2月下令地方黨部及文傳會奧援，黨主席朱立倫更親自點名重點打擊原民綠委伍麗華、陳瑩，但並沒有提供任何資源協助，國民黨高層消極態度令基層失望。」賴苡任坦言，擺攤路權的押金確實都是他們這幾人自己出，但之後會退還，所以目前為止還好。志工便當錢、水資也是青年軍自費，賴苡任則說，關於國民黨第一階段有沒有要幫忙，他還是相信黨中央有節奏跟戰術。

至於罷免綠委吳思瑤、吳沛憶是否達到一階門檻至今未接到中選會通知，賴苡任表示，現在仍會進行連署，若接獲中選會通知補件的話會直接送件補足連署門檻。

賴苡任說，這個周末與周日連署的成效很好，第1天單日收到900件，第2天收到近2千件，因為上次227中選會公布的結果，都是符合綠營罷免藍委的結果，至今遲未公布是否罷免綠委吳思瑤、吳沛憶達標，所以會先行連署更多份數，若中選會通知需要補件的話就能立即補件，所以現在要補件的份數都準備好了。

