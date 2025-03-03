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大陸 大陸焦點 特派現場

不想輸浙大！　北京清大增招生名額培養「AI+」人才

▲▼北京清華大學。（圖／翻攝自視覺中國）

▲北京清華大學。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸近期積極發展人工智慧（AI），其中浙江大學培育的人才受到關注。北京清華大學也不落人後，決定適度擴大招生規模，今年擬增加約150名學士班招生名額，同時將成立新的通識書院，著力培養人工智慧與多學科交叉的複合型人才。

DeepSeek人工智慧的突破，跌破西方眼鏡，而這背後，培養出深度求索的創始人兼執行長梁文鋒的浙江大學AI發展模式備受關注。浙大模式也成為與孕育出Kimi大模型的清華系人工智慧發展模式並駕齊驅，成為大陸新一輪AI發展的兩大關鍵力量。

《新華社》報導指出，人工智慧正與社會加速融合，也為高等教育帶來機遇。北京清華大學正深入推進人工智慧相關專業人才培養，以期為「國家高水平科技自立自強」提供有力人才支撐，此次擴招大學部學生及成立新書院就是其中的重要措施。

據指出，新成立的通識書院將匯聚清華優勢學科資源，突出人工智慧技術在教育教學、科研創新中的驅動作用，立足人工智慧與多學科交叉融合，著力探索人工智慧賦能教育教學範式，以培養具有深厚人工智慧素養、掌握人工智慧技術、具備突出創新能力的複合型人才。清華將在人才培養體系優化、師資隊伍建設、教學資源配置等方面同步對此予以保障。

北京清華大學教務處相關負責人介紹，目前學校已在人工智慧人才培養和人工智慧賦能教育方面取得階段性成果。首批已有117門試點課程、147個教學班開展人工智慧賦能教學實踐，開發出智慧助教、備課輔助、智慧批改等多種功能場景，同時還為學生配備人工智慧學習助手並持續升級，為學生構建個性化學習環境。

據報導，目前北京清大還正建設人工智慧輔修專業／證書項目，打造38門具有清華特色的人工智慧類通識課程，幫助學生更好了解掌握人工智慧相關知識。

▼培育出梁文鋒的浙江大學。（圖／CFP）

▲▼杭州浙江大學。（圖／CFP）

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