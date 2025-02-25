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滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

▲▼復旦大學研發出AI算法，以血液預測疾病。（圖／翻攝自央視新聞）

▲復旦大學研發出AI算法，以血液預測疾病。（圖／翻攝自央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

古人用滴血驗親，現代則可以用幾滴血來檢測疾病。復旦大學研究團隊利用大數據和人工智慧（AI）算法，對近1500種血漿蛋白質進行篩選分析，發現了11種可預測未來痴呆風險的血漿蛋白質，甚至發現用血液就能預測上百種疾病的罹病風險。

綜合陸媒報導，復旦大學研究團隊憑借「人類健康與疾病蛋白質組圖譜」的研究成果，在人工智慧算法的幫助下，醫生只需通過簡單的血漿蛋白組檢測，就能提前診斷和預測疾病。

據報導，這項研究最初只是針對阿茲海默症及其他類型痴呆。此前研究團隊利用大數據和人工智慧算法，對近1500種血漿蛋白質進行篩選分析，發現了11種可預測未來痴呆風險的血漿蛋白質。

▼血液未來或能預測疾病。（圖／翻攝自快科技）

▲▼復旦大學研發出AI算法，以血液預測疾病。（圖／翻攝自央視新聞）

復旦大學附屬華山醫院神經內科副主任郁金泰表示，通過驗血發現蛋白質的變化，用AI算出來疾病苗頭，最早能提前15年發現阿茲海默症等疾病的跡象。

接著，研究團隊又對5萬多人的血液樣本和跨越14年隨訪的醫療健康數據進行了分析，成功繪製出全球首張「人類健康與疾病蛋白質組圖譜」，同時還開發出一套人工智慧算法模型。

藉由這項技術，醫生可檢測人體血液中近3000種蛋白質的變化，再結合人工智慧技術，就可以提前十餘年預測心臟病、糖尿病、阿茲海默症等上百種疾病的罹病風險。

郁金泰表示，團隊正在研發快速檢測試劑盒，未來一般體檢只需加做幾十元（人民幣）的蛋白質檢測，就能篩查重大疾病風險，「就像現在測血糖血壓一樣方便」，特別適合需要定期體檢的中老年人。

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