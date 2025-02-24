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阿里巴巴砸1.7兆投入AI基建！　超越過去十年總和

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元（人民幣，下同；約合新台幣1.71兆元），用於建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去十年總和。這也創下大陸民營企業在雲和AI硬體基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。

《澎湃新聞》報導，阿里這筆投入發生在兩個重要時點之後。一是大陸國內AI產業爆發；二是民營企業座談會召開。

吳泳銘表示，AI爆發遠超預期，大陸國內科技產業方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺餘力加速雲和AI硬體基礎設施建設，助推全行業生態發展。

目前，阿里雲是亞洲第一的雲計算公司，阿里巴巴通義千問大模型已成為全球頂尖的開源模型。報導稱，3800億元巨額資金繼續投入，能極大提振相關產業信心。

▲▼阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴）

▲阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴）

阿里巴巴集團20日發布2025財年第三季業績，該季營收2801.5億元，預估2773.7億元，年增8％；經調整EBITA年增4％至548.53億元，主要歸因於收入增長和運營效率提升，部分被對電商業務的投入增加所抵消。

同期，阿里巴巴淨利潤464.34億元，年增333％，主要是由於經營利潤增加、所持有的股權投資按市值計價的變動，以及權益法核算的投資損益增加所致，部分被投資減值增加所抵消，非公認會計準則淨利潤為510.66億元，年增6％。

財報會上，吳泳銘表示，面向未來，阿里巴巴將繼續專注三大業務類型：國內外電商業務、AI+雲計算的科技業務、互聯網平台產品。未來三年，阿里將圍繞AI這個戰略核心，在AI基礎設施、基礎模型平台及AI原生應用、現有業務的AI轉型等三方面加大投入。

當時，吳泳銘就表示，AI時代對於基礎設施有明確而巨大的需求，將積極投資於AI基礎設施建設，未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。

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