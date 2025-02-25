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星展銀行宣布裁員10%「大砍4000人」！　AI將取代人力

▲▼新加坡民眾進出星展銀行（DBS）的一家分行。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新加坡一間星展銀行分行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東南亞最大銀行星展銀行（DBS）宣布大砍10%員工，在未來3年內裁員4000人，主因是人工智慧（AI）將逐漸取代更多目前由人力完成的工作。

星展一名發言人向BBC說明，裁員將隨著約聘人員合約到期，以自然減員（Natural Attrition）方式進行，不主動解雇，預計將不會影響正式員工。

星展集團執行長高博德（Piyush Gupta）此前曾宣布將新設1000個AI相關職缺，使星展銀行成為首批公開AI對其業務影響的主要銀行之一。

星展目前擁有約4.1萬名員工，其中8000至9000人為臨時或合約工人，但未透露在新加坡本地的裁員人數，以及將影響那些職位。

高博德去年曾表示，星展研究AI技術已逾10年，目前已在350種場景應用逾800個AI模型，預估2025年可創造逾10億新元（約新台幣245億）經濟效益。

高博德預計3月底卸任，由現任副執行長陳淑珊（Tan Su Shan）接手。這項人事變動適逢AI快速發展之際，國際貨幣基金組織（IMF）去年便曾警告，AI將影響全球近40%工作，恐怕加劇社會不平等；英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）看法則較為樂觀，認為AI雖有風險但潛力巨大，人類將學會如何與新技術共同合作。

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關鍵字：

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