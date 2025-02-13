金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價自春節假期便漲聲不斷，屢創歷史新高。河南鄭州一家銀樓經理黃增勝表示，金價連漲，也讓黃金回收生意成長3倍，「黃金回收狀況相當火爆，每天不停有人來店裡詢問，『黃金怎麼回收、價格多少』之類的，還有不少人將家中累積10多年的金飾，拿出來變現。」

據《大象新聞》報導，黃經理表示，黃金回收生意狀況，相比金價連漲前，少說成長2至3倍，「前幾天有一個大姐特地來我這變現，她拿著一袋金飾來換，我打開一看嚇了一跳，各種金飾，相當多，她要全部變現。」

▲有顧客帶著1公斤多的金飾前來變現。（圖／翻攝自微博）

黃經理說道，「大姐變現的金飾超過1公斤，有的是近幾年買的，總共累積10多年的金飾，最後換了80幾萬元回去（人民幣，下同，約台幣359萬元），她還說價格低的時候，會再順勢買一些放著。」

不僅黃金回收市場火熱，多家銀樓也透露，金條賣到缺貨的情形。專業人士對此提醒，節後金價大升，符合市場預期，不過金價急升後，不排除會有急跌的風險，投資需量力而行。面對金價暴漲，有部分大陸銀行相繼發出公告，宣布從12日起，調整黃金帳戶利率，下調幅度最高30個基點。