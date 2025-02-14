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大陸 大陸焦點 特派現場

金價連漲！陸年輕人急拿父母「舊首飾換新」…33g僅換到22g

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲大陸不少年輕人趁著金價連漲，將家中老金飾拿出來換新。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價今年以來一路上漲，也帶動黃金銷售熱。大陸不少年輕人選擇以舊換新，拿出父母當年低價購買的款式過時的首飾，換成自己心儀的項鍊。不過，有人將當年五5、6000元（人民幣，下同）購買的33克金飾，回收後到手2萬元，只換回22克的新款首飾。

據《貝殼財經》報導，品牌以舊換新規則不同且細則較多。例如，周大福足金首飾可依1比1以舊換新，但需額外購買原克重50%以上的金飾，再加加工費；六福珠寶需以原金額1.3倍價購金，再支付加工費；周生生需依當日售出價及回收價補差價。

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲不少業者表示，金飾買氣不減。（圖／CFP）

在黃金珠寶領域從事多年的馬先生表示，無論是以舊換新或黃金回收，商家都需要驗金、稱重，一般會少於購買時的克重，「有些不良回收商家虛報高價吸引消費者，實際交易會透過各種手段壓低價格，例如在驗金、稱重和收費環節做手腳，或以首飾磨損嚴重為由減少克重，或以首飾純度為由進行折價，消費者需多注意。」

要客研究院院長周婷表示，「黃金飾品盛行是消費者成熟理性的一個表現，即消費者更加重視產品性價比，但是一定程度也說明，部分珠寶客群消費能力降低。」她提醒，隨著跟風購金潮消費結束，在黃金飾品終端庫存高企的情況下，黃金市場會面臨更大挑戰以及下滑風險。

財報數據顯示，周大福第三季財報顯示，截至2024年12月31日止三個月零售值下降14.2%。周大福表示，黃金價格持續上漲影響了市場的消費需求。另外，周大生、老鳳祥在2024年前第三季營收、淨利均出現年減。

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