陸品牌足金價1g「下跌超40元」　網哀嘆：剛上車就降了

▲中國多個品牌黃金足金價每克下跌9元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價25日罕見出現下跌。中國黃金品牌周大福、周生生、六福珠寶等26日足金價格都跌至886元／克（人民幣，下同），相較前一日下跌9元（約台幣40.6元），吸引不少還未上車的消費者，趁些微跌幅囤金。

據《北京商報》報導，截至26日上午7時，倫敦金一度跌破2900美元／盎司，最大跌幅約2%；COMEX黃金失守2930美元／盎司，跌幅1.17%，收報2928.6美元／盎司。

▲周大福26日足金價每克886元人民幣。（圖／CFP）

不少人哀嘆，「才剛上車就跌了」、「不知道還以為跌100呢，散了吧」、「現在是給了上車的機會」、「大驚小怪跌至10元再來報，我雖然窮，但10 塊8塊我不放在眼裡」、「跌的時候10元跌，漲的時候百元漲」、「這10元聽著比漲100還有氣勢」、「我指望你降200呢」。

中國有色金屬工業協會金銀分會副秘書長梁永慧表示，「因為前期持續上漲，黃金在1盎司2900多美元時，遇到了阻力，預計未來幾個月，基礎金價在每克610元到690元 ，可能有幾個月調整，從長期來看，黃金價格仍然有很大的上漲動能。」