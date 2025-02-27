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限3天買1送1！7-11新推「草莓巴斯克霜淇淋」、「櫻花玫瑰思樂冰」

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推出新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，限時買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 推出全新口味霜淇淋、思樂冰！看準春天粉嫩櫻花季，雪淋霜推出新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，還有「櫻花玫瑰風味思樂冰」，2月28日至3月2日全口味憑icash2.0、icash PAY支付，就享「買1送1」。

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／業者提供）

▲7-11雪淋霜霜淇淋繡球花造型，於彰化的「花壇喬富」門市率先試賣，後續視情況評估擴大導入。（圖／業者提供）

7-11自3月5日至4月1日，推出浪漫全新冰品。雪淋霜新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，嚴選韓國雪香草莓，搭配濃郁的巧達起司，呈現巴斯克乳酪蛋糕的微鹹風味，讓甜美果香與奶香交錯融合，每口都充滿層次感，售價49元，2月28日至3月2日期間，憑icash2.0、icash PAY支付，雪淋霜霜淇淋全口味享「買1送1」。

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出「櫻花玫瑰風味思樂冰」。（圖／業者提供）

而思樂冰新品推出「櫻花玫瑰風味思樂冰」，以粉嫩櫻花與優雅玫瑰香氣調和，沁涼口感，帶來春日浪漫氛圍。中杯30元、大杯39元、特大杯45元，2月28日至3月2日期間，憑icash2.0、icash PAY支付，全口味同規格「買1送1」。

此波更與七見櫻堂聯名，推出全新甜點「櫻花盛開時莓果蛋糕」，莓果慕斯散發荔枝玫瑰、草莓香氣，疊加草莓、櫻桃及覆盆子庫利，層次豐富、視覺吸睛。

▼7-11聯名七見櫻堂，推出全新甜點「櫻花盛開時莓果蛋糕」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／業者提供）

同步搭配「高雄櫻花音樂節」話題，全台門市自3月5日至4月1日推出「高雄櫻花季」專案架，網羅日韓潮流零食、飲品、甜點、日用品等逾50款新品。像是「伊藤園櫻花風味綠茶」、「韓國櫻花風味雙色棉花糖」、「櫻花季草莓優格脆餅球」等多款新品，都換上粉嫩櫻花限定包裝；更獨家販售清爽系的「韓國熊津決明子茶」，同步推全新風味「KitKat 粉紅莓果 脆皮冰棒」。

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／

▲▼櫻花季專案架，指定零食糖果「兩件8折、三件77折」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／業者提供）

「高雄櫻花季」專案架指定零食糖果「兩件8折、三件77折」優惠。OPENPOINT會員購買「高雄櫻花季專案架」指定品項，消費滿200元，可加贈OPENPOINT點數25點。

7-ELEVEN 更首度攜手韓國戲劇男神金秀賢，在3月30日於高雄夢時代舉辦「專屬粉絲見面會」，3月3日起至3月16日，使用OPENPOINT點數10點，就可獲得抽籤資格（限額150名）；使用OPENPOINT點數100點，還有機會抽到VIP區，限額50名幸運粉絲擁有與金秀賢合照機會，活動將在3月18日公布中選結果。

▼7-ELEVEN將舉辦金秀賢「專屬粉絲見面會」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出櫻花季新品。（圖／業者提供）

★全家

全家也推薦賞櫻超搭飲品，其中「Let’s Café草莓白巧可可」是全家首度攜手南投世界金牌巧克力品牌「Cona’s妮娜巧克力」，嚴選南投香草莢、酸甜草莓果乾等頂級食材，由世界金牌巧克力師傅精心調製，有中杯熱飲、大杯冰飲兩種規格，搭配專屬粉色聯名杯款，售價69元，即日起至3月4日前會員嚐鮮價59元。

▲全家推出賞櫻超搭飲品優惠。（圖／業者提供）

「FamiCollection草莓甘露」使用優質草莓果肉，搭配椰漿與椰果，口感香甜濃郁，採用HPP冷高壓保鮮技術，保留鮮果自然風味。售價49元，即日起至3月4日「特價2件85元」，搭配指定飲品享69元餐促優惠。

看準連假出遊潮，即日起至3月4日，在全家購買「金飯糰三角飯糰、大飯糰、圓形飯糰」商品，加5元即可多獲得一顆茶葉蛋。SOHOT炎選現烤點心及炸烤物「任選兩件8折」，搖搖茶吧「燒燒仙草」特價39元，賞花出遊能隨時補給。

▲全家買指定飯糰加5元多一顆茶葉蛋。（圖／業者提供）

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