　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏：法國和英國提議　在烏克蘭停火一個月

▲▼ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英法領袖提議，在烏克蘭休戰1個月。（圖／路透）

文／中央社巴黎2日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天表示，在英國倫敦針對烏克蘭危機展開會談後，法國和英國提議在烏克蘭進行「空中、海上和針對能源基礎設施」休戰一個月。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）接受「費加洛報」（Le Figaro）訪問時指出，這樣的休戰至少初期不會包括地面戰鬥。

他說，由於前線面積廣大，當地的問題在於很難查證確認停火得到遵守。馬克宏同時表示，維和部隊以後才會進行部署。他說：「未來數週烏克蘭土地上不會有歐洲部隊。」

他還建議，歐洲國家應該將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）3.0%到3.5%，以就華府改變其優先重點作出回應。馬克宏說：「3年以來，俄方已在國防上投入國內生產毛額的10%，所以我們必須為下一步會怎麼樣作準備。」

他另外在接受義大利「頁報」（Il Foglio）訪問時指出，歐洲需要「強大的」義大利幫助解決烏克蘭衝突。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在危機會談中排除義大利對駐烏克蘭維和部隊作出貢獻的可能性，強調那「絕不會提上議程」。

馬克宏說：「我們需要義大利、與法國並肩合作的強大義大利，在各偉大國家協同一致之下。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女老闆約砲成噩夢！拒絕暈船仔「個資全遭公開」
日女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！怒控內診被看光
一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了
大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了
中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒
不是富二代！　麥當勞涉性侵前主管背景很單純
零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

痛批川普！　民主黨議員：白宮已成「克里姆林宮的分支」

吵架歸吵架　澤倫斯基：美烏關係將會繼續下去

馬克宏：法國和英國提議　在烏克蘭停火一個月

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

首例！英貸款烏克蘭935億「全用於軍事」　用俄羅斯的錢來付

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

#澤倫斯基 訪白宮掀激烈罵戰！　#范斯 怒：毫無感激之意很不尊重

痛批川普！　民主黨議員：白宮已成「克里姆林宮的分支」

吵架歸吵架　澤倫斯基：美烏關係將會繼續下去

馬克宏：法國和英國提議　在烏克蘭停火一個月

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

首例！英貸款烏克蘭935億「全用於軍事」　用俄羅斯的錢來付

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大S方大同都走了…　唐綺陽嘆「正處時代更迭交叉點」：至少維持1年

NFL新星稱自己角色大谷翔平二刀流還難？名記者狠批：沒人會同意

不斷更新／第97屆奧斯卡最新得獎名單　帶你看小金人獎落誰家

苗栗夫妻外出幫親友溫馨送餐　路口撞上闖紅燈轎車

春雷將響！　今晚「全台有雨」冷氣團接力

許光漢IG悼念方大同！　暖放白色愛心…「選歌」網淚崩

TOYOTA「新神車小休旅」日本開賣！1.5升油電折合新台幣55萬

小孟老師／3月3日星座運勢　金牛獲財神眷顧

痛批川普！　民主黨議員：白宮已成「克里姆林宮的分支」

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

國際熱門新聞

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

台女背包客燒房撞室友！開庭認罪了

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

經濟學人：美國高度依賴台積電

克宮：美國外交政策轉變　符合俄願景

終結台灣核武！張憲義CNN專訪：都是中國人

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

美顧問暗示：要協議澤倫斯基恐須下台

英相：澤倫斯基沒錯，不信普丁不再犯

好市多最賺錢不是熱狗！終極武器曝光

蘋果官網10款產品　含致癌成分

更多熱門

相關新聞

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

英國今天在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾會後在記者會表示，已有數個國家表態願參與維護烏克蘭和平協議的計畫，但具體參與方式為何，交由各國說明。

英貸款烏克蘭935億　俄羅斯的錢來付

英貸款烏克蘭935億　俄羅斯的錢來付

英相熱情擁抱澤倫斯基　私下給1警告

英相熱情擁抱澤倫斯基　私下給1警告

赴白宮沒穿西裝　澤倫斯基親自回應

赴白宮沒穿西裝　澤倫斯基親自回應

台灣恐成烏克蘭？　藍委批賴清德激化兩岸對立

台灣恐成烏克蘭？　藍委批賴清德激化兩岸對立

關鍵字：

烏克蘭法國英國歐洲停戰休戰

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

蹦闆爆知名網紅私下接客

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

好萊塢最有錢女星是她！「財產是泰勒絲兩倍」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面