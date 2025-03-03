　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

▲英國首相施凱爾3月1日接待烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾3月1日接待烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

文／中央社

英國今天在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾會後在記者會表示，已有數個國家表態願參與維護烏克蘭和平協議的計畫，但具體參與方式為何，交由各國說明。

施凱爾（Keir Starmer）今天稍早接受英國廣播公司（BBC）專訪時提到，英、法兩國以及「或許還有一、兩個國家」，將與烏克蘭共同擬定計畫，以停止戰事，接著將與美國討論計畫內容。

下午峰會結束後，施凱爾在記者會稱已有「數個國家」（a number of countries）表態有意參與計畫、扮演較具「前瞻性」（forward-looking）的角色，組成烏克蘭維和「志願者聯盟」（coalition of the willing）。施凱爾指出，這顯示計畫已往前邁進、有實質進展。

他重申接受專訪時所說，他尊重個別國家不願參與，但除非有些國家先動起來，「我們將原地踏步」。他透露，有意參與計畫擬定的各國領導人「很快」將再度會商，以加速行動。

英國已表態有意願、也準備好派兵赴烏維和；相關計畫目前由英、法主導推動。

施凱爾提到，計畫是以「與美國密切保持步調一致」、美國將提供後援為討論基礎，這也是為何他昨晚曾與美國總統川普（Donald Trump）通話。

不過，美國迄今未明確承諾，將為可能的歐洲烏克蘭維和部隊提供後盾，包括情資和空中支援。英方則主張，只有美國提供軍事後盾，才有可能嚇阻俄羅斯不再侵犯、破壞停火或和平協議。

然而，儘管英、美一向關係緊密，英國國內也有意見質疑，在川普領導下，美國政府或許已不是可靠盟友；英國與歐洲可能得做好準備，在美國不參與的情況下，提供烏克蘭安全保證。

施凱爾今天說，他不接受「美國是不可靠盟友」這樣的說法。施凱爾指出，如果他不確定相關計畫有助確保烏克蘭、英國及歐洲其他國家將能與美國合作，一同往前推進烏克蘭與歐洲的長久和平，他就不會有近日這些行動。

媒體詢問，一旦英國派兵赴烏，是否可能面臨需與俄羅斯正面交戰的情況。施凱爾回應，為任何（俄烏）協議提供保證，就是為了維護和平，而要維護和平，就得做好「捍衛和平」的準備。

施凱爾說，他希望確保英國國內情勢穩定，而英國國內情勢的穩定，得從捍衛有助烏克蘭長久和平的協議著手；歷史經驗顯示，發生在歐洲大陸的衝突終究會波及英國。

施凱爾不諱言，任何和平協議最終仍需俄羅斯簽署參與，但不該放任俄羅斯支配協議與安全保證條款內容。

他說，過往經驗顯示，一旦未提供任何擔保即要求衝突各方中止敵對行為，俄羅斯很容易就會違反協議，而這一次，「我們正是需要避免這樣的情況」再度發生。

另一方面，施凱爾在記者會開場致詞提到，與會各國已達成共識，將增加安全防衛投資、持續軍援烏克蘭、強化烏克蘭的軍事能力，並加大對俄羅斯經濟施壓的力道。

他在峰會後發表聲明提到，必須加大對俄羅斯施壓、促使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上談判桌，手段包括加強經濟制裁。

施凱爾另宣布向烏克蘭提供16億英鎊（逾新台幣662億元）出口信貸，協助烏克蘭向英國採購超過5000枚防空飛彈。

英國國防部表示，跨國軍工集團「泰雷斯」（Thales）英國子公司在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的工廠，將為烏克蘭生產逾5000枚輕型多用途飛彈（LMM）。去年9月，英國國防部曾與「泰雷斯」簽署類似合約，為烏克蘭生產650枚LMM，第一批百餘枚已於去年12月耶誕節假期前運抵烏克蘭，其餘飛彈將陸續交運。

國防部指出，今天宣布的LMM供應合約由烏克蘭政府授權英國國防部旗下採購部門與「泰雷斯」簽署，供應鏈將有烏克蘭企業參與，烏方將生產飛彈發射器和指揮管制載具，有助同時強化英烏兩國軍工業基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！怒控內診被看光
一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了
大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了
中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒
不是富二代！　麥當勞涉性侵前主管背景很單純
零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

痛批川普！　民主黨議員：白宮已成「克里姆林宮的分支」

吵架歸吵架　澤倫斯基：美烏關係將會繼續下去

馬克宏：法國和英國提議　在烏克蘭停火一個月

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

首例！英貸款烏克蘭935億「全用於軍事」　用俄羅斯的錢來付

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

#澤倫斯基 訪白宮掀激烈罵戰！　#范斯 怒：毫無感激之意很不尊重

痛批川普！　民主黨議員：白宮已成「克里姆林宮的分支」

吵架歸吵架　澤倫斯基：美烏關係將會繼續下去

馬克宏：法國和英國提議　在烏克蘭停火一個月

英相施凱爾：英、法等國表態願參與烏克蘭維和計畫　將與美國討論

首例！英貸款烏克蘭935億「全用於軍事」　用俄羅斯的錢來付

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大S方大同都走了…　唐綺陽嘆「正處時代更迭交叉點」：至少維持1年

NFL新星稱自己角色大谷翔平二刀流還難？名記者狠批：沒人會同意

不斷更新／第97屆奧斯卡最新得獎名單　帶你看小金人獎落誰家

苗栗夫妻外出幫親友溫馨送餐　路口撞上闖紅燈轎車

春雷將響！　今晚「全台有雨」冷氣團接力

許光漢IG悼念方大同！　暖放白色愛心…「選歌」網淚崩

TOYOTA「新神車小休旅」日本開賣！1.5升油電折合新台幣55萬

小孟老師／3月3日星座運勢　金牛獲財神眷顧

痛批川普！　民主黨議員：白宮已成「克里姆林宮的分支」

薛凱琪曾想輕生「被方大同救回」　曝他是人生導師「神送我的禮物」

國際熱門新聞

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

台女背包客燒房撞室友！開庭認罪了

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

經濟學人：美國高度依賴台積電

克宮：美國外交政策轉變　符合俄願景

終結台灣核武！張憲義CNN專訪：都是中國人

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

美顧問暗示：要協議澤倫斯基恐須下台

英相：澤倫斯基沒錯，不信普丁不再犯

好市多最賺錢不是熱狗！終極武器曝光

蘋果官網10款產品　含致癌成分

更多熱門

相關新聞

英貸款烏克蘭935億　俄羅斯的錢來付

英貸款烏克蘭935億　俄羅斯的錢來付

英國與烏克蘭1日簽署金額約22.6億英鎊（約新台幣935億元）的貸款協議，資金將全數用於提升烏克蘭軍事能力。烏克蘭將運用俄羅斯遭凍結主權資產的孳息還款，是俄羅斯相關資產孳息全數被用於增進烏克蘭軍力首例。

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

美顧問暗示：要協議澤倫斯基恐須下台

美顧問暗示：要協議澤倫斯基恐須下台

英相：澤倫斯基沒錯，不信普丁不再犯

英相：澤倫斯基沒錯，不信普丁不再犯

設局激怒澤倫斯基？川普國安顧問：烏犯3大錯

設局激怒澤倫斯基？川普國安顧問：烏犯3大錯

關鍵字：

英國烏克蘭施凱爾澤倫斯基俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

蹦闆爆知名網紅私下接客

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

好萊塢最有錢女星是她！「財產是泰勒絲兩倍」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面