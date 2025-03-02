英國首相「熱情擁抱」澤倫斯基！　但私下給他1警告

▲施凱爾3月1日熱情接待澤倫斯基，並且公開表態支持。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美烏白宮會談不歡而散之後，烏克蘭總統澤倫斯基3月1日拜訪英國，獲得首相施凱爾（Keir Starmer）的熱情歡迎與擁抱，以及公開表態支持。但消息人士透露，施凱爾也將私下警示澤倫斯基，必須與川普修復關係，才能獲得長久的和平。

知情人士透露，在2月28日的白宮會晤之後，施凱爾分別與川普及澤倫斯基通話，呼籲2人恢復談判，敲定礦產協議。3月1日，他公開表態支持澤倫斯基，在唐寧街10號的台階上，熱情擁抱烏克蘭總統，並且告訴對方，他獲得英國的「全力支持」。

《金融時報》寫道，澤倫斯基在唐寧街獲得的款待，與前一天在白宮與川普的敵對互動，形成鮮明對比。但一名英國官員透露，施凱爾在1日的會面中，也將讓澤倫斯基明白，他首先必須修復與川普的關係，因為除非獲得美國的保證，否則任何和平都無法持久。

施凱爾的一名盟友也說，「首相的優先要務，就是不惜一切代價保衛烏克蘭，而這代表美國必須參與。你必須修復這段關係，並且回歸到礦產協議上。」

此外，施凱爾2日將在倫敦接待14名歐洲領袖，替烏克蘭爭取支持軍事與經濟支持，以利基輔在與俄談判之中，處於有利地位。根據歐洲外交官說法，施凱爾此前已經提議，在達成停火之後，派遣英國部隊前往烏克蘭確保和平，並且希望其他歐洲國家也能仿效。

目前，法國也已提議派兵，而該國總統馬克宏與施凱爾，也將利用2日會晤，鼓勵更多歐洲領袖做出強硬反應。一名英國官員表示，其他歐洲領袖該是時候「說到做到」了，「烏克蘭現在需要的是大砲跟奶油」，也就是武器及民生物資，而不是在社群媒體發文表態。