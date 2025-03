澤倫斯基赴白宮「沒穿西裝」遭記者質疑　網友：怎不問馬斯克

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日訪問美國白宮。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在未簽署美烏礦產協議的狀態下離開美國白宮,就連穿搭也被現場保守派記者批評不夠正式。對此,澤倫斯基提到,等到戰爭結束後,他就會穿上西裝。

Express報導,澤倫斯基28日穿著一套黑色衣褲來到美國白宮,總統川普在與他打招呼的時候還開玩笑地說「他今天盛裝打扮」。保守派媒體真美國之聲記者葛倫(Brian Glenn)還在眾人面前質問澤倫斯基,提到「你為何不穿西裝?你人在這個國家的最高權力中心,卻拒絕穿西裝」、「你有西裝嗎?」

