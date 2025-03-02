澤倫斯基赴白宮「沒穿西裝」遭記者質疑　網友：怎不問馬斯克

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日訪問美國白宮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在未簽署美烏礦產協議的狀態下離開美國白宮，就連穿搭也被現場保守派記者批評不夠正式。對此，澤倫斯基提到，等到戰爭結束後，他就會穿上西裝。

Express報導，澤倫斯基28日穿著一套黑色衣褲來到美國白宮，總統川普在與他打招呼的時候還開玩笑地說「他今天盛裝打扮」。保守派媒體真美國之聲記者葛倫（Brian Glenn）還在眾人面前質問澤倫斯基，提到「你為何不穿西裝？你人在這個國家的最高權力中心，卻拒絕穿西裝」、「你有西裝嗎？」

Not enough people are talking about this absolutely ridiculous moment when Brian Glenn (who is reportedly dating Marjorie Taylor Greene) asked Zelensky, “Why don’t you wear a suit?!? Do you own a suit?”



Absolutely pathetic and embarrassing.



pic.twitter.com/HpvtfLDfUv — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 28, 2025

對此，澤倫斯基一聽感到略有不悅，接著反問「有問題嗎？」葛倫則稱，「很多美國人對你不尊重這個辦公室有意見」。澤倫斯基答覆，等到戰爭結束後，他就會穿上正式服裝，「可能是像你身上穿的這套，也可能是更好的，我不知道，我們拭目以待，也有可能是更便宜的」。

▲澤倫斯基在眾人面前被質問為何不穿西裝。（圖／路透）

這段影片在社群平台X引發討論，有一派網友替澤倫斯基辯護，還說這種穿衣風格是川普身邊紅人、億萬富翁馬斯克也常穿的衣服，「馬斯克參加內閣會議穿T恤戴帽子的理由是什麼？」、「為何不問馬斯克同樣的問題？這是來弄澤倫斯基的吧」。

▲億萬富翁馬斯克近期也現身白宮。（圖／路透）

不過也有人站在葛倫這邊，認為澤倫斯基應該更尊重一些，「澤倫斯基不僅傲慢自大，還態度惡劣，他對美國總統與訪問白宮表現出蔑視和完全不尊重的態度」。

澤倫斯基以前曾說過，不穿西裝是為了展現與烏克蘭士兵的團結，在官方正式場合的時候，會穿上簡單軍事風格服裝。

▼ 澤倫斯基2019年出席聯合國大會與川普會晤時穿西裝打領帶，此時尚未爆發俄烏戰爭，近期來到白宮時並未穿西裝。