全台第一座奧運規格現代五項obstacle設施　高雄鼎金國中啟用

▲全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施在高雄鼎金國中啟用。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

2024巴黎奧運後，現代五項的馬術改為體能障礙賽，成為正式的國際比賽項目，高雄市體育總會與現代五項曁冬季兩項運動委員會為了培育國內現代五項人才，在一向支持體育活動的運彩協進會大力贊助下，規劃打造了全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施，並舉辦啟用典禮及國手選拔賽，希望能夠培養更多現代五項選手，為高雄市爭光。

▲全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施在高雄鼎金國中啟用，並舉辦國手選拔賽。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市現代五項曁冬季兩項運動委員會表示，現代五項原本是包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步的多項目運動。但經過2021年東京奧運馬術的「聖男孩事件」，國際現代五項總會決議在2024年巴黎奧運後，體能障礙賽取代馬術成為現代五項的新比賽項目。

▲全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施在高雄鼎金國中啟用。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但是由於體能障礙賽為新比賽項目，國內缺乏相關訓練設備，高雄市體育總會及高雄市現代五項曁冬季兩項運動委員會為了讓選手能盡快與國際接軌，規劃打造國際級的正式訓練設施，在關心現代五項運動的各個單位的大力協助下，今年年初打造完成全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施，並在2025年度現代五項國際賽事選拔賽項目-體能障礙賽中使用，選拔現代五項國際競賽人才。

▲全台灣第一座奧運規格現代五項obstacle設施在高雄鼎金國中啟用，並舉辦國手選拔賽。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市現代五項暨冬季兩項運動委員會主委楊毅弘表示，這座全台第一座的現代五項obstacle設施是由國人依照國際規格規劃設計，並交由國內廠商打造，可說是真正的MIT，設備並可自由拆卸組合，彈性靈活運用。

高雄市運發局長侯尊堯表示，期待這座由國人製造的全台灣首座奧運規格現代五項 obstacle設施，未來能夠讓選手強化技能，來挑戰國內外各類賽事，培養更多現代五項選手。