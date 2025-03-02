高雄透天厝藏職業賭場！警凌晨突襲爬梯抄了　逮37賭客+1通緝犯

▲天九牌賭場藏身民宅，警方凌晨包圍抄了。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄警方近日接獲情資，有民眾在民宅內流竄聚賭，經蒐證埋伏，今(2日)凌晨1點收網，於苓雅區武廟路一棟透天厝逮獲負責人、賭客共38人，並查扣近200萬元賭金。

2日凌晨1點，警方前往苓雅區武廟路一棟透天厝，持搜索票欲入內查緝，但屋內民眾遲遲不開門，警方便架梯爬進2樓，入屋時發現，現場人山人海，賭客眾多，賭場為了掩人耳目，將所有窗戶都貼上黑色垃圾袋。

▲▼警方進入屋內，現場人山人海。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，53歲楊姓男子為賭場負責人，聘請56歲陳姓男子為員工、31歲莊姓女子則替楊男租屋當賭場、55歲黃姓男子負責把風，現場另查獲34名賭客，共計38人以天九牌賭博財物，查扣抽頭金新臺幣8萬4200元，賭金187萬2852元、賭具一批等物。

▲賭場對外窗戶全用黑色垃圾袋遮蔽。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場查扣賭具和近200萬元賭金、抽頭金。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，全案將所有犯嫌帶返分局，依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦移送。值得注意的是，警方在清查賭客身分時，發現其中一名43歲邱姓男子為毒品危害防制條例通緝犯，一併移送歸案。