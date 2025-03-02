基進與時力結盟　女戰將不滿退黨：我無法接受

▲楊佩樺。（圖／記者陸運陞攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（24）日宣布退出台灣基進，並取消原訂2026年地方選舉的參選計畫。她表示，已完成自己在台灣基進的階段性任務，但對於黨中央推動與時代力量等小黨結盟的決策無法認同，因此決定離開。

楊佩樺回顧，她在2022年地方選舉時，負責對戰韓粉議員，全力投入選戰，並感謝所有曾協助的同志。2024年中央大選期間，她站上戰鬥位置，毫無保留地對抗藍白，也自認已完成該階段的任務。

原本，她計劃回到高雄，提前經營選區，爭取讓台灣基進在市議會再添一席。因此，過去一年她陸續成立服務處、組織團隊、走訪地方、研究政策並處理陳情服務，為2026年選舉做準備。

然而，楊佩樺透露，從去年開始，黨中央高層積極推動「小黨聯盟」，她雖然支持小黨集中火力打擊藍白，但在2026地方選舉方面，她明確反對與時代力量結盟。然而，黨主席與秘書長未經黨內共識，便開始與其他小黨展開討論，忽視地方基層的聲音。

她強調，自己加入台灣基進並以此為榮，正是因為該黨堅持「台灣獨立建國、反對中華民國」的核心理念，並深受其「南部政黨」的定位吸引。因此，若為了選舉利益而與時代力量等小黨合作，她無法接受。

「時力的問題不是昌派在不在，而是一個2024總統選舉還得拔草測風向的政黨，這與台灣基進的核心價值有落差，」楊佩樺直言，「我真的無法接受。」

楊佩樺表示，她已經爭取溝通至少半年，但黨中央對地方參選人的意見不予理會，甚至她還被秘書長酸「上次在林園大寮的票太少，可能沒有判斷能力」。她認為，不再細述過程，就是對黨中央最好的評論。

最後，楊佩樺特別感謝台灣基進，認為該黨曾給予素人與沒有背景的年輕人參與政治的舞台，也感謝張博洋過去兩年的栽培。她誠摯祝福台灣基進未來發展，並期許該黨繼續堅持理念，加油前行。