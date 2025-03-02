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高雄碎屍魔「鐵鎚驗出兄嫂DNA」　疑殺人兇器

▲ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄碎屍殺人魔案偵辦再有新進展，檢警比對確認高雄港浮現的頭顱，正是主嫌張介宗的兄嫂張黃姓婦人，至此，三名失蹤婦人皆已被證實遇害。檢警還在張嫌屋內起出的一把尖刀上，驗出2名婦人的DNA，並在另一把鐵鎚上驗出其兄嫂的DNA。

警方於2月5日逮捕張介宗，並於10日將他押解至高雄市前鎮區台鋁十四巷住處，尋找相關證據，現場發現一把尖刀、一個存放鋸子、鐵鎚等工具的工具箱，以及砂輪機。經比對，這把尖刀上驗出趙林姓婦人與張姓婦人的DNA，而在鐵鎚上則發現張黃姓婦人（兄嫂）的生物跡證，因此研判這些工具可能涉及行凶或肢解遺體。

由於張黃姓婦人曾住在張介宗的前鎮住處，檢警暫時無法確認這把鐵鎚是否用於行凶或分屍。然而，2月26日高雄港保全人員發現一顆頭顱，隔日經比對確認為張黃婦人的遺體。目前法醫研究所正在進一步檢驗，確認頭顱是否曾遭鐵鎚重擊，作為還原案情的重要依據。

警方至今已尋獲至少40件人體組織，經鑑定確認其中屬於張姓婦人與趙林姓婦人的遺骸。如今又發現張黃姓婦人的頭顱，進一步證實三名婦人皆遇害，但其餘兩名受害者的頭顱仍未尋獲，使得案情仍未完全明朗。

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