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社會 社會焦點 保障人權

恐怖巧合「頭牙」前找到碎屍魔大嫂頭顱　民俗專家：降頭反撲了

記者唐詠絮／綜合報導

高雄73歲男子張介宗冷血碎屍連殺3女，繼2月中旬打撈到張婦的頭皮及林婦的肚臍後，今日又在碼頭找到一顆黏著些微人體組織的頭顱，經鑑識後確認與張介宗大嫂、黃姓婦人DNA相符。對此，民俗專家廖大乙表示，挖肚臍、割乳頭及斬頭撕頭皮都是下降頭術，舉頭三尺有神明，恐怖變態惡行已反噬到張男身上，相信另外2女的頭顱應該很快找到。

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲冷血碎屍魔張介宗正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方7日晚間於前鎮河打撈到林姓婦人的手掌。（圖／記者許宥孺翻攝）

張介宗殺害3名七旬婦女後碎屍丟河，專案小組於前鎮河打撈2周，連日來共撈獲76塊屍塊，警方比對屍塊和作案兇器，鑑定結果指向張嫌曾以牛排刀片下林婦的臉頰肉、挖出她的肚臍，並疑以剪刀剪下人稱「仙姑」的左營張姓婦人乳房，手法不僅殘忍又相當變態。

一名保全昨（26日）意外在26號碼頭附近發現一顆人類頭顱，嚇得急忙報警，警方到場打撈，並經過鑑識後，確認該顆頭顱與張介宗大嫂、黃姓婦人DNA相符，而這也是至今唯一尋獲黃婦的部分遺體。

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

民俗專家廖大乙曾對此案指出，依據張男毀屍滅跡手法，猜測張有學過降頭術，邪惡行徑已經「走火入魔」，對死者挖肚臍、取頭皮，明顯就是為「財」、怕陰魂不散再取人頭皮、再自己剃光頭撇除厄運，如今又從頭顱上僅存的頭皮證實與張男黃姓大嫂DNA相符．表示降頭邪術已遭破解，反撲到張介宗身上。

廖大乙說，再過2天就是頭牙，也是俗稱土地公生，尤其土地公掌管財運、事業或學業，並守護居家出入安全，在此時發現頭顱，相當巧合，代表著舉頭三尺有神明，建議專案小組到包公廟、或是城隍爺廟拜拜，再清口茹素幾天，相信另外2名死者頭顱應該很快找到，讓死者得以沉冤昭雪。

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦人。（圖／記者吳世龍攝）

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