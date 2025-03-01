尋獲大嫂頭顱！高雄碎屍案模擬筆錄完成　準備提訊張介宗突破心防

▲高雄73歲男子張介宗涉犯殺人分屍案。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

在高雄張介宗連環殺人分屍案中，原本遲遲未尋獲的黃姓婦人（75歲）頭顱，終於在2月26日下午於高雄港26號碼頭附近浮現，讓專案小組士氣大振。由於先前大規模打撈作業已結束，目前警方改採每日巡查岸邊的方式，只要發現疑似人體組織或殘骸，便立即送驗確認。而目前專案小組也完成模擬筆錄，準備用於提訊張介宗時，用於突破張介宗心防。

根據媒體報導指出，由於黃婦遺體殘存部分幾乎沒有皮肉與頭髮，也未附帶其他組織，但牙齒與舌頭仍然完好，警方隨即將其送往殯儀館，交由法醫研究所進行DNA比對，確認其身分為去年11月29日失蹤的黃婦。家屬早在12月15日便報案協尋，警方比對監視器畫面後發現，黃婦最後一次露面地點正是在張介宗位於前鎮的「分屍公寓」前。

根據專案小組調查，自2月6日起，警方於前鎮5號船渠展開打撈行動，共尋獲林姓婦人38塊人體組織，以及張姓婦人2塊。然而，打撈作業結束後的第9天，黃婦的頭顱才浮出水面。雖然大規模打撈行動已暫停，但警方仍持續在高雄港沿岸巡邏，以確保不遺漏任何關鍵證物。

另一方面，張介宗目前雖已遭到收押，但未被禁止閱讀報紙或收看電視，從1日也開始訂閱報紙，使檢警在偵辦案情時更加謹慎，以避免重要資訊洩漏影響辦案進度。目前專案小組已於2月28日完成模擬筆錄，準備進行提訊，並擬定應對策略來突破張介宗心防，以進一步釐清案情的關鍵細節。

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