警證實「舊監視器」驚人影像　疑拍到高雄分屍魔棄屍大嫂

▲警方調閱舊型監視器，掌握到疑似張介宗丟棄大嫂屍體的影像。（圖／CTWANT提供）



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高雄市3名婦人遭殺害棄屍，包含71歲趙林姓婦人、74歲張姓婦人及75歲黃姓婦人。兇嫌張介宗始終不認罪，也不透露案情相關細節，專案小組持續進行打撈作業，2月26日下午在高雄港發現被塞在褲子中的頭顱，送驗確認是張介宗大嫂黃姓婦人的頭顱。警方今（1日）再度證實，舊監視系統調閱出疑似張介宗丟棄大嫂屍體的影像，正持續蒐證中。

專案小組自2月6日起，在前鎮5號船渠展開打撈行動，共尋獲林姓婦人38塊人體組織，以及張姓婦人2塊，大規模潛水打撈在19日結束，但7天過後，26日找到黃婦的頭顱。是否重啟打撈找尋林婦、張婦2人頭顱？高雄市警方表示，每天持續編排警力在港區巡查、搜尋，一旦發現任何可能人體組織，均會立即報請檢察官送驗比對。

今天警方再度證實，鷹眼小組根據舊型監錄系統，調閱到疑似張介宗丟棄大嫂屍體的影像；據悉，張介宗住家附近僅有1隻舊型監視器，與新式監視器的保存期限相比，至少能保存30天以上，可容納更久之前的影像。

警方目前正根據監視器畫面，還原去年11月30日張介宗前往前鎮運河丟棄大嫂屍體的路線，隨著證據一一浮現，案情也越來越明朗。

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