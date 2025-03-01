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3／5驚蟄「打小人」！習俗、禁忌一次看　命理師：住1樓關好門窗

驚蟄「打小人」！習俗、禁忌一次看　命理師示警：住1樓關好門窗

▲驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

下週三（3月5日）是二十四節氣中的「驚蟄」。民間相傳昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為「蟄」，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，牠們紛紛從土堆裡爬出來，因此稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。命理師小孟老師特別分享驚蟄相關習俗及禁忌，提醒民眾注意。

驚蟄習俗：

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1、吃梨

驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為梨同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子，另外驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2、打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3、吃毛豆

毛豆長的像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4、殺蟲日

驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。

5、打小人

3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。3生肖今年犯小人分別是蛇、猴、狗。可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

破除被打法（反打小人法）：怕被人當小人打，小孟老師建議可在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

驚蟄禁忌：

1、不可以結婚相親:

民間相傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。

2、避去山區森林

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林，以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3、避談判與簽約

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4、避免指天

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5、兒童避免去空曠地

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天僅量避免外出。

6、1樓住戶緊閉門窗

驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

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