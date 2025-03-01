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竹北吊車大王「低調1善舉」被拍！胡漢龑主動幫地勤　本人回應了

竹北吊車大王「低調1善舉」被拍下　胡漢龑親自協助地勤本人回應了

▲竹北吊車大王胡漢龑娶4妻。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑，年收多達30億元令人稱羨外，還擁有4房嬌妻和14名子女，打造一棟6億元豪宅全家一起生活，一舉一動都受到外界關注。近日有網友表示，登機時巧遇胡漢龑本人，明明對方是搭乘商務艙，居然親自協助地勤做一事，讓她當場驚呼「親民又善良」，該篇貼文也釣出胡漢龑本人回應。

這名網友在《Threads》上放上一張照片，可見畫面中的男子正推著輪椅，並身穿整套東北大花服飾，仔細一瞧，該名男子的特殊髮型，立刻認出正是胡漢龑的招牌打扮，原PO還寫下，「明明是商務艙的他…看見有行動不便的老人，他就急忙幫忙推輪椅，親民又善良」。

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竹北吊車大王「低調1善舉」被拍下　胡漢龑親自協助地勤本人回應了

▲胡漢龑搭飛機被民眾巧遇，正在幫陌生人推輪椅。（圖／翻攝自臉書、Threads）

這篇貼文一曝光，立刻引來大批網友留言，「我都開始懷疑，他衣櫃衣服是只有這套嗎」、「他本來可以先通關進去的」、「雖然頭髮像永澤，但心地很善良」、「他真的很孝順，只要孝就會順了」、「這個富豪真的是大善人一個，由衷的敬佩他」、「全台灣唯一看背影大家都知道是誰的阿北」、「吊車大王胡董也都會捐錢做公益」。

竹北吊車大王「低調1善舉」被拍下　胡漢龑親自協助地勤本人回應了

▲胡漢龑搭飛機被民眾巧遇，正在幫陌生人推輪椅。（圖／翻攝自Threads）

除了網友熱心的留言，該篇貼文甚至釣出本尊回應，胡漢龑透露，會發現是因為朋友截圖給他，當時他是見到一位地勤人員要推兩名長輩，非常的不安全，所以自己才趕快去幫忙，沒想到就被人拍照上傳。

胡漢龑另外也回覆了網友的疑問，針對衣服的部分，他表示家中買了10幾套東北大花的衣服替換，也送了朋友上百套東北大花的衣服，所以不是只有一套在穿。

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