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高鐵228連假新招「被讚爆」！一票乘客驚呼：拜託以後都這樣

今年228和平紀念日有3天連假，台北車站從27日晚間就被人潮塞爆，高鐵已啟動分流管制，讓購買「對號座乘客得優先上車」。（示意圖／報系資料照）

▲今年228和平紀念日有3天連假，台北車站從27日晚間就被人潮塞爆，高鐵已啟動分流管制，讓購買「對號座乘客得優先上車」。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

今年228和平紀念日有3天連假，雖然2月28日連假開始，但2月27日晚就傳出台北車站湧入大量返鄉出遊人潮，讓不少網友驚呼還以為是萬人演唱會散場。而高鐵今年不只自2月27日至3月3日有加開班次列車，更祭出分流政策，讓對號座乘客優先上車，此舉被廣大民眾讚爆，許願以後連假都能這樣施行。

許多民眾趁著228和平紀念日的3天連假，搭乘高鐵返鄉或出遊，2月27日晚間大社群網站就有不少人發文，發現在台北車站高鐵候車大廳，見到人潮擠爆的畫面，有部分乘客被工作人員擋住無法進入月台。原來高鐵台北站這次連假啟動分流管制，讓購買對號座的乘客優先上到月台進入列車，自由座的乘客則在1樓等待，有效避免對號座乘客不會因人潮而無法入座。

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據悉，高鐵工作人員會在現場廣播班次，以及讓有對號座的乘客先通行，其餘自由座的乘客必須留在1樓排隊等待，有網友透露，雖然現場人山人海，但整體算是有秩序沒有大亂。

高鐵官方表示，透過月台分流確保乘客的乘車安全，先讓對號座乘客上月台之後，確認月台狀況才開放自由座乘客上月台，整體秩序良好，有達到預期的分流成效。

一直以來每逢連假，高鐵台北站一直是全台高鐵站運量最高的，常常有月台腹地空間不足夠應付龐大人潮的狀況發生，還會出現上、下車的人擠在一起，甚至造成購買對號座的乘客因為人潮錯過班次的問題。這次高鐵的新政策，讓一眾網友大讚，「拜託以後連假都這樣」、「終於可以安心買對號座，不然買了也上不去列車裡」、「辛苦工作人員了」、「本來就是要讓買對號座的優先入座啊，高鐵終於想通了」。

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