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北市智慧停車柱1年開錯1.7萬張停車單　停管處允諾改善

停車場,停車位,汽車,收費（圖／記者周宸亘攝）

▲北市智慧停車柱1年開錯1.7萬張停車單，停管處允諾改善。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府近年來積極推動智慧停車系統，部分路邊停車格陸續改用智慧停車柱開單，以減少人工作業。但北市議員曾獻瑩發現，根據113年停管處統計，智慧停車柱全年共開出76萬5087張停車單，但後台系統顯示錯誤率達2.33%，換算下來，一年約有1萬7826張停車單出錯，不容忽視。

為節省人力成本，北市府近年積極推動智慧停車系統，根據停車管理工程處統計，截至114年1月底，全市路邊收費汽車停車位共計4萬7164格，其中裝設智慧停車柱的僅有1068格，顯示智慧停車仍處於初步推廣階段。

曾獻瑩發現，根據停管處113年統計，智慧停車柱全年共開出76萬5087張停車單，但後台系統顯示錯誤率達2.33%，換算下來，一年約有1萬7826張停車單出錯，不容忽視。

然而，根據停管處統計，去年針對智慧停車柱的申訴案件僅有142件，申訴比例極低。曾獻瑩認為，智慧停車柱的推行確實能提升停車管理的效率，但這些數據反映出可能多數民眾未曾發現錯誤，或因為金額小且申訴流程繁瑣，選擇自行吸收錯誤收費，建議市府應檢討現行錯誤開單狀況並提供更透明的查詢系統，讓民眾能方便確認。

對此，停管處回應，智慧停車柱採委外經營，市府對廠商的要求是開單準確率需達 95%以上，因此後台顯示的2.33%錯誤率仍在可容許範圍內。停管處坦言，線下開錯張數高達1.7萬多張，確實有必要進一步分析與討論，找出可能的系統漏洞或改善方向。

曾獻瑩要求，停管處應要求廠商分析錯誤開單的狀況及原因，持續改進優化，不然以5%的錯誤率持續下去，將來在逐步擴大的時候影響的市民恐怕會更多。

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