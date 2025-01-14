勤美商圈2女搶車位！賓士妹嗆「沒寫妳的名字」　贏家是硬皮鯊

記者許權毅／台中報導

台中市勤美商圈一位難求，近日一名王女駕駛鈴木轎車見有車輛要駛離停車格，便打燈在前方等候，結果另名邱女駕駛賓士直接停入，雙方爆發口角。警方到場後要求2人都離開，正好一輛藍色速霸陸硬皮鯊經過，直接停入車位，坐享漁翁之利。

▲台中勤美商圈車位難求，一名王女（圖中）駕駛賓士與另名邱女發生搶車位爭執。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局說，今年元旦下午1時許接獲民眾報案，西區中興街有糾紛案件，經瞭解為一名邱女與王女因車位問題有衝突，在路中發生爭執。邱女向警方說，當時見該車位有車輛要離開，便駛至該車位前方等候，有開啟方向燈，但總不可能緊貼車位，讓該車無法離去，才更往前進。

▲王女向警方說，是見車位有車子要離開，才會在前方打燈等候，沒想到邱女直接搶位子。（圖／記者許權毅翻攝）



邱女說：「大家知道我要停都會一直過去，唯獨這位可愛的小姐，她就一直在後面，一直要跟我搶這個位子，我位子是我先看到的，她說這個位子又沒有寫妳的名字。」王女反駁，看到邱女已經在前面，以為她是要等前面的車，「我當然是等車格內的車要出去。」

▲警方要求雙方都離開，結果一台藍色速霸陸直接秒停。（圖／記者許權毅翻攝）



員警說，2車停在路中會影響交通，既然雙方爭執不下，只好請雙方都離開，另尋其他車位，雙方也都同意。結果2車才離開沒幾秒，一台藍色速霸陸轎車直接秒停空位，警方說，真的是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。

第一分局提醒，於路邊停車時，應遵循法律規定，且應根據現場標誌標線及交通秩序進行停車，避免因為車位糾紛引發不必要的衝突，在雙方未能達成共識的情況下，理應尊重公共秩序，並尋找其他可用車位，遵守交通規則，以免影響交通安全與秩序。