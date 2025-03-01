二二八歷史悲劇　柳采葳批賴清德刻意扭曲歷史撕裂台灣社會

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨上午出席228中樞紀念儀式時，稱228事件是「獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，引發各界討論。對此，北市議員柳采葳表示，總統賴清德將二二八事件當成是政治提款機，刻意用扭曲的歷史、錯誤歷史時序引導輿論風向，刻意要撕裂台灣社會。

北市議員柳采葳表示，昨天是二二八事件78周年紀念日，各界都是以誠實而且謹慎的心態在面對大家共同的歷史傷害，無奈總統賴清德還是將二二八事件當成是政治提款機，刻意用扭曲的歷史、錯誤歷史時序引導輿論風向，刻意要撕裂台灣社會。

柳采葳指出，二二八事件當時國軍還在延安積極剿滅共軍，並沒有節節敗退，執政者以錯誤的歷史時序誤導輿論風向，並不是面對歷史的傷痛的良方。

柳采葳說，賴總統問「受害真相為何仍然不明？」大家也很困惑，執政9年的民進黨政府，為何不能在這麼長的時間內還給被害者家屬真相？數日前，施明德先生的遺孀陳嘉君表示，多年來曾向檔案局申請施明德有關檔案，但至今尚未取得完整檔案，永遠只能看到被塗銷的檔案。

「賴清德總統應該負起國家元首的責任。」柳采葳直言，繼續拿歷史悲劇作為政治鬥爭的工具，無法使台灣社會在世界變局中團結或前進，試著做全民的總統，而不僅是民進黨主席吧。

柳采葳說，民進黨執政進入第三個任期，如果不放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音，台灣社會永遠無法跨越歷史傷痕，真正和解。總統作為國家主權的象徵和權力擁有者，應努力團結國人，讓朝野團結、和諧，讓社會能穿越傷痛、促進社會融合，而非持續挑起對立、創造仇恨、撕裂社會。