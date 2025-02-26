推動原住民族語教育　南迴區原民族語讀者劇場比賽登場

▲南迴區原民族語讀者劇場比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動原住民族語言學習與文化傳承，台東縣政府於26日在大武國小舉辦「113學年度國民中小學南迴區原住民族語讀者劇場比賽」。此次比賽共有12所學校、16個隊伍參賽，涵蓋太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉及達仁鄉，分為國小排灣族語、國小阿美語族及國中排灣族語三組進行競賽。這是台東近十年來首次舉辦地區性的原住民族語讀者劇場比賽，未來也將於台東市區、縱谷區及海岸線等地區辦理，以進一步推廣族語學習。

台東縣長饒慶鈴表示，語言是文化的載體，原住民族教育是台東教育的重點之一。舉辦族語讀者劇場比賽，希望透過競賽方式呈現各校原住民族語教學成果，並展現多元語言風貌，讓學生在輕鬆有趣的氛圍下學習族語，提升學習意願。透過分區比賽，讓族語教學更加有趣豐富，鼓勵學生在日常生活中無論在家中或校園，都能使用自己的母語，並在比賽中增進團隊合作精神，讓更多人了解原住民族語文化及語言的重要性。

台東縣教育處指出，讀者劇場是一種透過朗讀與表演相結合的藝術形式，此次比賽特別以原住民族語進行演繹，讓學生在戲劇中展現語言學習成果，也讓觀眾透過生動的故事情境，感受族語的獨特韻味與文化價值。參賽隊伍將運用豐富的語言表達技巧，搭配動作、聲調變化與團隊合作，呈現原住民族語的多元風貌，使族語學習更加生動有趣。

教育處長蔡美瑤進一步說明，此次活動不僅是一場比賽，更是一場文化的交流與學習，讓南迴地區的師生及社區民眾共同見證族語學習的努力與成果。未來，縣府將持續推動更多族語相關活動，透過教育與文化的結合，讓原住民族語能夠世代相傳。現場吸引了許多關心原住民族語言文化的朋友前來觀賽，為參賽學生加油，共同為語言傳承努力，讓族語在年輕世代中持續發光發熱。