聰明吃健康選　台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

▲台南市教育局27日於官田國小辦理飲食營養教育教案分享暨表揚大會，由教育局鄭新輝局長頒獎表揚獲獎教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，特別辦理首屆「飲食營養教育教案徵選活動」，並彙集優秀的教學資源，27日於官田國小辦理飲食營養教育教案分享暨表揚大會，由教育局鄭新輝局長頒獎表揚獲獎教師，各校並進行績優教案的分享交流，期盼能提升教師與學生對於飲食營養教育的相關知能。

市長黃偉哲表示，台南將「食育」納入第六育，更積極提升學校午餐品質、持續推動二果一乳以保障學童健康，也大力推動飲食營養教育。2019年全國首創推動「餐前5分鐘」教育，2024年出版《餐前5分鐘主題海報彙編》及教學手冊，並在全市各國中小學校加以推廣運用。透過教師的創意教學，將飲食營養教育融入課程，也藉此發展屬於各校的特色課程，這些年來成績斐然，也是外縣市推動飲食營養教育取經的最佳典範。

教育局長鄭新輝表示，本次飲食營養教育教案徵選相當的踴躍，從諸多徵選教案作品中看見教師滿滿的創意與教學能量，不僅從知識面建構學生知能，更有跨域協同教學，結合AI元、PBL及探究教學法，讓教學充滿創意，也符應素養導向的課程教學理念，未來將會持續辦理並將優秀教案置於臺南市營養午餐教育網(https://lunch.tn.edu.tw/)，提供各校教師參考使用。

教育局表示，本次國中、小組共有98件教案參加評選，評定特優4件、優等6件、甲等13件及佳作12件，獲獎者除獎狀外，另可獲得1000元至5000元不等的禮券。課程設計豐富多元，並有許多特色亮點，例如：西港國中教師將課程融入AI元素、PBL元素，從個人、學校、家庭再延伸至社區，整體課程設計貼近生活經驗與解決問題，讓學生從學習到實踐，培養帶著走的飲食觀念。

文賢國中由學生對乳品相關問題的提問，再透過探究方式，學習運用資訊檢索找出答案，並將結果轉化成視覺簡報進行口頭分享，透過探究學習讓學生能主動了解乳品的差異，進而正確選擇對自身有益的乳品，實踐健康行為。

立人國小教師有感於乳品對孩童發育的重要，設計乳品知識尋根探源，建立正確的知識，讓學生了解乳品對成長的重要性，進而安心而確實的飲用乳品補充鈣質。新化國小教師結合在地好食材新化五寶(鳳梨、麻竹筍、地瓜、橄欖、胡麻)將其融入課程，搭配與家人共同買菜做料理，鼓勵不偏食外，也要惜食愛物，更將飲食營養教育跨域融入藝術領域課程，繪出可愛的蔬菜，加深蔬菜對人體健康的重要。