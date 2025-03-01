多圖／民蹲地簽連署！1小時300份簽完　罷免吳思瑤團隊拚補件過關

▲罷免吳思瑤連署站。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

全台掀起大罷免潮，經中選會查核後有9件立委罷免案並未達提議門檻，且均為民進黨立委，由於要爭取10天補件的機會，罷免民進黨立委吳思瑤的罷免團隊今（1日）一早重返街頭再搜集連署書。經記者實際觀察，連署站才過一小時，就有超過300名民眾踴躍參與連署，罷免團隊還緊急加印連署書；罷免團隊也在3市場組「市場游擊隊」，現場也因參與民眾眾多，有人只好蹲在地上寫連署書。

罷免民進黨立委吳思瑤案的召集人賴苡任昨（28日）表示，自己跟中選會通話確認過，罷吳的案子非在這一波審查中，但他也請支持者不用擔心，因為一開始就是設定要爭取補件時間，用更多時間去整合資源。

因此賴苡任昨晚就在臉書上指出，「地動刪瑤」今日將再重返街頭，今明兩天在石牌捷運站、北投捷運站及明德捷運站有固定連署站，此外，他們也發起「街頭游擊隊」金龍市場、北投市場、士東市場提供連署書給民眾。

經記者實際觀察，有民眾看到連署站馬上上前連署，並稱「看到民進黨就不爽」、「聽到吳思瑤聲音就不舒服」，也有婦人拉著老公簽連署書，不過細看戶籍才發現，自己不是吳思瑤選區，只好失望離去。

據了解，今日罷免團隊印製300份連署書，不過不到一小時，連署書已全部簽署完畢，團隊才緊急去加印連署書。



