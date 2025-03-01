罷免綠委亡者連署過多　朱立倫：這就是為何選罷法有修正必要

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會日前公告第一波罷免案中，有9位綠委罷免案第一階段未過，其中新北三綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免案中，加起來就有403份死亡連署；罷免李坤城團隊則反嗆，這是民進黨執政天怒人怨「死人都還魂出來連署」。對此，國民黨主席朱立倫指出，這樣就可以了解，選罷法有修正的必要，為什麼要求要附身分證影印本是這麼的重要，這是國民黨所堅持的。

中選會日前公告首批罷免案審核結果，民團罷免藍委案成功「全壘打」，而藍營青年軍罷免綠委案，則是9案階未通過第一階段審核，平均遭地方選委會剔除上千份，幾乎每個綠委罷免案都有上百死亡連署。

對於上百份死亡連署，罷免李坤城團隊在新聞群組中回應，「可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署。」對於這樣的回應，媒體詢問「確定要這樣回嗎？」該團隊發起人回應，「對啊！民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

朱立倫說明，他還是回到一個正題，在這個過程當中，不管罷藍罷綠都有一些不合格的，中選會的篩選，很明顯讓大家看到了他的嚴格不一的情況，因此，從中也可以了解，選罷法修正的必要，為什麼要求要附身分證影印本是這麼的重要，這是國民黨所堅持的。