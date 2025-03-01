讚趙少康是「熱血老人」　罷免吳思瑤召集人：歡迎各界加入我們

▲賴苡任 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會日前公布第一波罷免案一階審查結果，有9案罷免綠委未通過，得在10天補件，但此連署結果遭中廣前董事長趙少康痛批，沒看過戰力這麼弱的在野黨。罷免民進黨立委吳思瑤案的團隊今（1日）繼續站上街頭搜集連署書，召集人賴苡任指出，趙少康是藍營的精神領袖，過去也有「熱血老人」稱號，他們歡迎社會各界一起站出來與他們一起罷免民進黨立委。

對於有9位綠委的第一階段合格連署書數量不足，趙少康在臉書開轟，自己沒看過戰力這麼弱的在野黨，並直言，抄名單還被抓包，根本是在擺爛、耍廢，只想防守不想進攻，怎麼沒出息至此？

賴苡任說，趙少康是藍營裡的精神領袖，他也曾經代表國民黨作為2024的副總統的候選人，過去也有戰鬥藍召集人的稱號，相信他是滿腔熱血，過去也有外號是「熱血老人」，因此相信他其實是很想要為在野黨、為國民黨做一些事情。

賴苡任也說，作為罷免團體的他們來說，只要是支持他們的力量，不分任何的黨派哪怕是無黨籍，他們也都接受，也都希望可以一起結合所有的力量去罷免民進黨的立委。

未來是否希望黨內巨頭一起到前線來協助罷免團體？賴苡任表示，歡迎任何的政黨團體以及社會各界，無論是哪一個行業，只要願意一起站出來罷免吳思瑤、吳沛憶，他們一定是展開雙臂，歡迎所有這樣的力量一起加入他們。

