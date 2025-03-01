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在白宮跟川普大吵！美挺烏議員也變臉「改變或下台」　澤倫斯基回應了

▲▼美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透） 

▲美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈爭執，會談不歡而散。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日和美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）在白宮爆發激烈口角，過往一直力挺烏克蘭的共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）事後表示，如今澤倫斯基必須做出改變，或是澤倫斯基辭職下台，烏克蘭重新派人來做交易。

綜合外媒報導，葛理漢表示，澤倫斯基跟川普、范斯在白宮的會談就是一場災難，他認為澤倫斯基在橢圓辦公室的行為很不尊重，在爭吵曝光後，美國人不再認為澤倫斯基是可以做交易的人，面對媒體詢問「你認為澤倫斯基應否辭職」，他直言，如今澤倫斯基必須改變或辭職並重新派人來做交易。

葛理漢感嘆，他在會談開始前，就告訴澤倫斯基要謹慎行事，也告訴對方千萬不要激怒川普，「我早就叮嚀過澤倫斯基，要他別上當……，他今天要做的事情就是重設關係」、「我就是不明白澤倫斯基是怎麼掉進陷阱的」。他強調他非常想幫助烏克蘭，但難幫助無法意識到自己已面臨緊要關頭的人。

對此，澤倫斯基2月28日接受福斯新聞訪時，他再次感謝美國的支持，在俄羅斯全面入侵的三年間，是美國的幫助讓烏克蘭撐了下來，至於葛理漢要求他下台的建議，他直言，只有烏克蘭人民才能做出這個決定，但他也說「如果美國支持烏克蘭加入北約，我已經做了我必須做的一切，那麼好吧，我會很高興辭職」。

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