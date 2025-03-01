　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

文／中央社

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽。歐洲官員懷疑這場會議是預先設局，白宮事後發聲明強調川普一些批評均有所本。

▲▼美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲川普和澤倫斯基在白宮掀罵戰。（圖／路透社）

紐約時報指出，在這場當代罕見美國總統與外國領袖公開激辯裡，川普與副總統范斯（JD Vance）嚴厲指責澤倫斯基，認為他未對美國大力支持心懷感激，還試圖強迫澤倫斯基按美方指定的條件達成和平協議。

華盛頓郵報指出，川普28日晚間離開白宮轉往佛州過週末，意味兩人已暫無當面和解的可能。川普在白宮南草坪登上「陸戰隊一號」（Marine One ）直升機專機前告訴媒體：「他說希望能現在趕過來，但我就沒辦法了。」

白宮事後發表一份聲明，強調川普與范斯今天「為美國人民挺身而出」。

聲明指出，川普稱澤倫斯基「手中沒有牌」的依據，包括去年11月一份蓋洛普（Gallup）民調顯示，52%的受訪烏克蘭人希望盡早結束戰爭，同時不反對犧牲失土換取和平；烏克蘭去年10月宣布徵兵16萬，這使烏克蘭宣布戒嚴已來，已徵集116萬零50人從軍，而目前烏軍平均年齡達43歲。

烏軍目前面臨「訓練不足和精疲力竭官兵屢見擅離職守」現象；2023年時澤倫斯基一名最貼身幕僚告訴時代雜誌（TIME），澤倫斯基「正自欺欺人....我們已別無選擇，也贏不了，拜託有人能告訴他」。

聲明還強調范斯批評澤倫斯基去年到賓州幫民主黨助選一事有所本，稱澤倫斯基當時是乘坐美國空軍一架C-17運輸機到賓州。

華郵指出，目前歐洲方面正竭盡全力挽救局面，許多人表態支持烏克蘭。在美烏兩邊都說得上話的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲舉行峰會，讓川普與歐洲領袖共聚一堂討論未來；也有歐洲領袖正清查自家武器庫存，看是否能加碼支持基輔。

一位不願具名的歐洲外交官表示，盡速修補關係對澤倫斯基而言很重要，應發表聲明表達對川普的尊重；另一同樣不願具名的歐洲外交官說，如今歐洲失去美國這個盟邦可謂板上釘釘。

一些歐洲官員覺得這起戲劇性事件其實是有預謀要衝著澤倫斯基而來；今天有與會的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也在事後告訴媒體，他曾警告澤倫斯基要謹慎行事，對方卻沒聽進去讓他頗震驚，「我今早就叮嚀過澤倫斯基，要他別上當」。

另一位西方外交高層看到今天的場面不禁發愁，他說鑒於川普要面子和對澤倫斯基抱有很深懷疑，美國和歐洲官員其實已協調好幾週，就是盼避免出現這種結果。

他說：「我就是不明白澤倫斯基是怎麼掉進陷阱的。」稱澤倫斯基慣有的長篇大論風格應是導火線，「你就是得靠這個人（川普）才能續命啊，若他開始羞辱你，也只能由他去嘛」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小葉啟田」葉清田離世！
「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇！　大谷開車門錯愕
快訊／嘉義死亡車禍！　1死1重傷
方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼
被誣虐死女童！保母告「鳳梨+勾惡+彫博」求償百萬　結果出爐
1個月前痛失姊姊！　小S「黑底白字」悼念方大同
烏克蘭人氣炸！　怒批美國：精心安排的羞辱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

快訊／日本山手線「鐵軌冒煙起火」！原因曝光　全線一度停駛

CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

快訊／日本山手線「鐵軌冒煙起火」！原因曝光　全線一度停駛

CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

車痴工人「喝保力達」上路...連撞2車　寶貝雙門賓士也毀了

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

「哈囉，謝謝！」萬波中正秀中文　滿場應援讓他更有鬥志

曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能

徵信社教父自撞！賓士車左轉卡庇護島畫面曝　感到尷尬棄車落跑

留言刷一排中獎！男大生參加臉書「直播刮刮樂」　慘遭詐2.8萬

「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇　大谷開車門錯愕畫面曝

方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼：世界失去了特別的光

快訊／嘉義2機車路口碰撞「飛進田裡」1死1重傷　現場畫面曝

【貓奴轉世？】土撥鼠竟持逗貓棒逗奶貓XD

國際熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

美國務院終止「修復烏克蘭電網」援助計畫　

澤倫斯基川普爆爭執　烏駐美大使搖頭遮臉

還原美烏白宮罵戰過程：范斯1句話點燃戰火

白宮吵翻是陷阱？　專家：烏克蘭僅剩3選擇

川普、澤倫斯基「白宮大爆吵」逐字稿曝

川普、澤倫斯基對罵！　馬斯克加入戰局

白宮大吵後　俄無人機轟炸烏克蘭醫院

嘟嘟車活春宮！她跨坐男伴磨蹭下體

川普罵澤倫斯基！歐盟領袖力挺烏克蘭

川普、澤倫斯基會面衝突　美股震盪收高601點

范斯怒罵澤倫斯基：你向美國說過謝謝嗎？

更多熱門

相關新聞

烏克蘭人怒批美國：精心安排的羞辱

烏克蘭人怒批美國：精心安排的羞辱

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮發生前所未有的激烈口角後，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒。

CNN打臉川普！澤倫斯基至少說過33次謝謝

CNN打臉川普！澤倫斯基至少說過33次謝謝

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機挖角國安人員

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機挖角國安人員

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

日護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒曝主因

日護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒曝主因

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞礦產協議川普范斯澤倫斯基川普和澤倫斯基吵架歐洲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面