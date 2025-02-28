賴清德稱對岸文攻武嚇　國台辦痛批禍心：歪曲228歷史為「台獨起點」

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今（28）日是台灣「228」事件78週年。總統賴清德出席紀念活動時表示，「台灣的主權、民主，台灣人民作主最大的威脅，就是來自中國」，大陸加強對台文攻武嚇，進行「統戰」滲透分化。對此，大陸國台辦朱鳳蓮最新回應痛批，民進黨刻意炒作此事件，歪曲歷史事實為「台獨起點」，煽動對立對抗，就是蓄意加劇兩岸緊張的禍心。

朱鳳蓮表示，發生在78年前的「228」事件是台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的正義行動，是中國人民解放鬥爭的組成部分。

朱鳳蓮稱，民進黨和「台獨」分裂勢力出於謀「獨」動機，別有用心地利用這一事件，刻意歪曲歷史事實、掩蓋歷史真相，把事件歪曲為「台獨起點」，企圖割斷台灣與大陸的血脈聯繫，惡意挑動「反中抗中」，撕裂台灣社會，製造兩岸對立，用心極其險惡。

朱鳳蓮進一步說，賴清德口口聲聲表示要促進「台灣團結」，但在紀念「228」事件時，不僅不基於歷史事實彌合台灣社會裂痕，反而大肆進行政治操弄，鼓吹「台獨」謬論，宣揚分裂主張，炒作「大陸威脅」，再次充分暴露其頑固堅持「台獨」分裂、煽動對立對抗、蓄意加劇兩岸緊張的禍心。

最後，朱鳳蓮表示，希望廣大台灣同胞堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，客觀認識「228」事件，不要被民進黨蠱惑欺蒙，從民族大義和自身福祉出發，堅決反對「台獨」分裂，共同維護台海和平穩定。

賴清德今首次以總統身分出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，除代表國家道歉外，賴清德致詞時也提到，有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。而中國並未放棄武力併吞台灣，台灣的主權、民主最大威脅就來自中國。文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，「面對如此嚴峻挑戰，我的使命，就是團結台灣。」