去年嚴重超速+扣牌暴增75%　桃園警：超速40公里會收罰單X2

▲自2023年6/30日起行車速度超過最高時速40公里就屬嚴重超速，圖為紅牌重機在平鎮區延平路超速41公里違規超速照相。（圖／市警局交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

配合2023年6月30日起行車速度超過規定最高時速40公里以上，就屬嚴重超速，依照道路交通管理處罰條例之危險駕駛舉發，除罰鍰新台幣1萬2,000元至3萬6,000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還要吊扣車牌照6個月。桃園市警局交通大隊指出，新法施行後，統計桃園市去年嚴重超速案件舉發（處罰駕駛人）、扣牌（處罰車主）共計6,390件，較2023年舉發3,638件增加2,752件，暴增75.6%，較施行前大幅增加，顯示多數民眾仍不清楚新的處罰規定。

▲自2023年6/30日起行車速度超過最高時速40公里就屬嚴重超速，圖為一般自小客車在中壢區新生路超速64公里違規超速照相。（圖／市警局交大提供）

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振表示，超過最高速限40公里，舉發機關通常會開罰2張同時間及同地點的罰單，1張是針對駕駛人處以罰鍰，另1張係針對車主處以扣牌6個月處分。

此外，危險駕駛中的「嚴重超速」標準已從超過速限60公里下修為40公里，不少民眾在公共政策網路參與平台發起「恢復舊制」連署，儘管已突破6000人附議，交通部仍認為修法達到事故死傷減少等效果，將維持現行規定。

▲自2023年6/30日起行車速度超過最高時速40公里就屬嚴重超速，圖為一般自小客車在中壢區中興路超速73公里違規超速照相。（圖／市警局交大提供）

市警局交大強調，依據道交條例第85條之1第2項，逕行舉發行車速度超過規定之最高速限，其違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發。交大呼籲，嚴重超速已下修為40公里，如符合上開規定得連續舉發，且駕駛人（罰鍰）及車主（扣牌）都將面臨處罰，請民眾務必遵守道路速限行駛，以維護自身安全也保護其他用路人，平安出門安心回家。