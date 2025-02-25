「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

▲嚴重超速定義從超速60公里下修為40公里後，違規降低5成。（示意圖／記者王悉宇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

嚴重超速定義由「超過最高速限60公里」下修為「40公里」新制上路後，不但要重罰1.2萬元以上，並吊扣牌照6個月，有民眾在公共政策網路參與平台提案「恢復舊制60公里規定，提高道路速限」，已有6451人附議。對此，交通部則回應，新制上路後嚴重超速降低5成，死傷也下降，將維持現行嚴重超速處罰規定。

提案連署民眾指出，新法若在一些特殊道路速限30公里，駕駛者開到70公里時速，就會面臨1萬2000元罰款，並吊扣牌照半年，然而台灣道路的速限及其不合理，連騎腳踏車都會超速。民眾連署建議，放寬新法條例恢復舊制超速60公里規定、道路提高10到20公里速限、在道路速限合理前取消超速扣牌、讓交通族群民眾共同決定道路速限和交通議題、不能再上坡或彎道測速、警察不可躲起來測速。

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針對民眾連署「恢復嚴重超速舊制之60公里規定，提高道路速限」，交通部表示，道路係供各種車輛和行人通行的基礎設施，道路主管機關在安全第一之原則下，依據各種法令及規範，並綜合衡量路線設計、道路狀況、交通量、肇事資料及其他因素訂定道路速限，駕駛人應遵守速限行車，維護自身及其他用路人安全，爰宜維持現行嚴重超速處罰規定，民眾並可就具體路段向道路主管機關提出速限調整建議。

交通部說明，現行《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第2款規定，行車速度超過規定之最高時速40公里視為嚴重超速加重處罰，是民國105年間經相關專家學者建議，應由原來超過規定之最高時速60公里降為超過規定之最高時速40公里，鑑於國際上均把速度管理列為提升道路安全關鍵因素之一，國家運輸安全調查委員會亦於行政院111年道安專案會議提出相同建議，爰經行政院及立法院相關委員提案修正，立法院112年4月14日三讀通過，並自112年6月30日施行。

▲嚴重超速定義趨嚴後，死傷下降。（示意圖／記者林東良翻攝）

根據交通部統計，修法前後一年違規案件數量，超過速限40公里以上案件，112年6月30日修法前平均每月1萬2,640件，修法後至113年下半年，已降低至平均每月7,018件，降幅近5成。另統計112年及113年1月至11月事故肇因分析資料，主要肇因為超速駕駛的交通事故，分別為死亡人數36人、32人；受傷人數1891人、1062人。

交通部表示，從統計顯見，修法後對於促使駕駛人遵守道路速限，減少嚴重超速行為並降低事故數量及嚴重度，皆有助益。

另有關提高道路速限部分，交通部指出，速限提高雖可提高運輸效率，惟其亦代表更低之事故容錯率，在遇有突發事件時需有更長之反應時間及煞車距離，以道路安全優先之前提下，通案提高目前道路速限10~20公里之提議較不可行，惟民眾可就認為速限不合理路段，向道路主管機關反映、提出建議，由主管機關綜合評估據以調整速限，交通部也將會同內政部警政署關注法規施行狀況，適時檢討相關規定。