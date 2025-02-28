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桃園銀樓劫匪起底！羈押獲釋隔天就動手再搶　警深夜緝捕歸案

記者沈繼昌／桃園報導

涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方專案小組昨天深夜在八德區偏僻山路查獲到案後，警方查出，柯嫌甫因另起銀樓搶奪案被桃園地檢署向桃園地院聲押獲准，院方甫於2月26日停止羈押但限制住居，未料才獲釋隔天竟再度犯案，只能說其惡性不改。

▲涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方調閱銀樓監視畫面，確認就是前科累累的柯嫌犯案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方調閱銀樓監視畫面，確認就是前科累累的柯嫌犯案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方昨天深夜在八德地區拘提到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方昨天深夜在八德地區拘提到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，專案小組昨晚查獲48歲的柯姓男子到案後，專案小組查出柯嫌前科累累，曾於2016年間犯下搶奪案遭法院判刑有期徒刑10月確定，並於2019年4月執行完畢，但柯嫌仍不知悔改，又於去年10月14日中午在桃園區中正路某銀樓以佯稱購買金飾送人為由，騙取店員提供6枚金戒指挑選後，柯嫌搶了其中4枚金戒指（價值12萬9780元）得手後，奪門逃逸。

警方查出，柯嫌犯案後搭乘計程車先後在桃園區某當鋪以1萬元賤價典當其中1枚金戒指，2天後又在北市華區某銀樓賤賣2枚得款5萬830元，隨後被警方查緝到案，並起出贓款5萬餘元與剩餘1枚金戒指等證物，案經桃園地檢署依搶奪罪嫌向法院聲押獲准。

▲涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方昨天深夜拘提到案後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉及桃園市桃園區中正路某銀樓金飾搶案主嫌柯姓男子，警方昨天深夜拘提到案後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院甫於2月26日院重開聲押庭，法官考量被告前開羈押禁見原因雖仍均存在，惟被告自準備程序至審理時均坦認犯行，且本案已於今年2月24日辯論終結，法官認為無繼續羈押之必要，於2月26日限制住居於新北市住處，柯嫌才獲釋2天隨即因缺錢再度在桃園區中正路另外一家銀樓犯下銀樓搶奪案，可謂其惡行不改，警方除依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦外，柯嫌之前搶奪案獲釋恐將再度被羈押。

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