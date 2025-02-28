假裝買金飾送妻！桃園男1把搶走9條金項鍊　躲12小時山區落網

▲桃園市桃園區某銀樓昨天上午驚傳搶案，警方專案小組在八德區偏僻山區拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路某銀樓昨（27）日上午驚傳搶案，一名男子佯裝幫老婆買金飾，店員提供金飾供其挑選，未料男子卻抓了一把金項鍊搶了就奪門狂奔逃逸，警方專案小組調閱監視器沿線追緝，於昨晚10時許在八德區山區查獲到案。落網搶嫌是48歲柯姓男子，聲稱共搶了9條金飾，其中已變賣一條得款約3萬餘元，警方在其搭乘車子查獲剩餘金項鍊與贓款，目前仍在調查釐清是否有無共犯等細節，全案依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市桃園區某銀樓昨天上午驚傳搶案，專案小組在八德區偏僻山區拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福派出所昨天上午10時6分許接獲通報，轄區中正路某銀樓遭搶金項鍊案，警方獲報會同市府警察局刑事警察大隊共組專案小組擴大調閱周邊監視器影像偵辦，經調閱影像分析過濾發現涉案犯嫌逃逸路線，鎖定涉案搶匪身分後向桃園地檢署聲請拘捕令。

警方指出，48歲柯姓男子於中正路某銀樓搶奪9條金項鍊（市值約新台幣50餘萬元）後，一度徒步在桃園市區四處逃竄，逃逸過程曾變賣1條金項鍊，得款3萬餘元後逃進龜山地區山林中躲藏，專案人員掌握其行蹤後循線追查進入山區圍捕。

▲桃園警方專案小組柯男車上起出金項鍊等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

柯男見無路可走逃出山區，搭車逃往八德方向，專案人員尾隨堵截，柯男突然跳車逃往路旁某水池躲藏，隨即於晚間10時許被優勢警力圍捕到案，在車上與其身上起出8條金項鍊與贓款等證物，專案小組漏夜偵訊後，全案依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。