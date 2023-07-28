超速40公里重罰3.6萬！民眾吃不消喊放寬　交部拒絕曝原因

▲超速40公里重罰3.6萬元。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低車禍死亡，6月底起，嚴重超速取締自超速60公里下修為40公里，且罰款從2.4萬加重至3.6萬元，有民眾於公共政策網路參與平台提案，要求放寬，恢復舊制60公里規定嚴重超速取締標準，交通部今(28日)回應，去年超速40公里已高達9萬多件，顯見用路人輕忽其危險性，重罰可嚇阻嚴重超速，將維持該措施。

今年6月30日起，嚴重超速規定由最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，提高罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元。不堪該重罰措施，有民眾於公共政策網路參與平台提案「恢復放寬新制《道交條例》，要求恢復舊制之60公里規定。

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交通部今回應表示，立法院修法通過行車速度超過規定之最高時速40公里視為嚴重超速加重處罰，該規定係於民國106年間經相關專家學者建議應降至超過規定之最高時速40公里，交通部因此研提《道路交通管理處罰》條例第43條修正草案陳報行政院核轉立法院審議，立委對於該議題也相當重視，併同提案審查，經充分討論後修正通過，自112年6月30日施行。基於法律安定性及維護用路人行車安全，爰擬維持該規定。

由於國際上均把速度管理列為提升道路安全關鍵因素，嚴重超速屬惡性違規，速度愈快駕駛人視角愈狹窄，反應時間愈短，發生交通事故將產生重大危害。

▲車輛超速件數逐年上升。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

根據交通部統計，近5年嚴重超速案件分別有8,066件、8,735件、11,853件、15,696件、15,297件，有逐年持續上升趨勢，111年超過速限40公里以上件數更高達9萬多件，交通部指出，從超速案件逐年上升且超速40公里件數多，顯見用路人輕忽超速所帶來的危險性，這次修法重罰可嚇阻嚴重超速行為，對於提昇道路交通安全有一定助益。

交通部說明，參考日本交通法規，只要超過速限30公里即納入刑罰加重處罰，國家運輸安全調查委員會並鑑於我國嚴重超速日益惡化，建議參考日本規定，評估嚴重超速比照酒駕納入公共危險罪，以達遏阻之效，經交通部邀集專家學者討論後，建議維持立法院112年4月14日三讀通過修正版本。

交通部強調，道路速限本來就是駕駛人應遵守行車規定，應避免心存僥倖，有嚴重超速之行為，維護自身及其他用路人之安全，交通部將持續會同內政部警政署關注未來法規施行狀況，並適時檢討相關規定，民眾提案暫不參採。