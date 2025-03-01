嘟嘟車活春宮！她跨坐男伴磨下體　裙子「滑到腿根」情慾畫面曝

▲泰國一名嘟嘟車司機載到一對來自英國的情侶檔在車上「情慾流動」。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島一名嘟嘟車司機近日遇上讓他瞠目結舌的一幕，一對英國遊客竟情慾難耐，當場在車內開始「肉體交疊」，讓他忍無可忍，隨即將車停在路邊，並敲打窗戶要兩人停下，還拿出手機錄影「蒐證」，並直接將兩人趕下車。

根據《每日郵報》報導，普吉島一名36歲嘟嘟車司機阿提瓦（Atiwat）表示，當時他正載這對英國遊客從皇家天堂酒店返回卡倫山酒店，車程約5英里遠，需耗時15分鐘。然而司機卻發現，兩人在路途中越來越親密，開始互相撫摸身體，甚至出現過於親熱的失控舉動。

當時身穿花洋裝的女性乘客整個人跨坐在男伴身上，完全不顧車外來往的車輛與其他乘客的目光，熱情激吻。阿提瓦見狀立刻拿出手機錄影，作為證據，同時敲打玻璃提醒對方停下，但兩人皆未理會。



阿提瓦當機立斷，直接將車子停在路邊，並把兩人趕下車，讓他們自行步行回飯店。

阿提瓦事後在網路上分享這段影片並憤怒表示，這對情侶「完全不尊重人」，因此他才會決定不將他們送到目的地，而他也當場退還車資。

他直言，「這樣的行為太不合適，我已經警告過他們，但他們不聽。這裡有很多家庭與孩子，他們不會在自己國家這樣做，為什麼來到泰國就敢了？」

儘管阿提瓦沒有向警方報案，但他強調，如果警方介入調查，他願意提供影片作為證據。根據泰國法律，公然猥褻行為可能面臨最高5000泰銖（約新台幣4805元）的罰款。然而，隨著普吉島成為熱門觀光地，當地警方也接獲越來越多類似投訴。