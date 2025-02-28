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渣男交往「變性人姊姊」　卻偷吃女友親妹妹

▲▼渣男交往「變性人姊姊」偷吃女友親妹。（圖／翻攝自one 31）

▲警方與民眾合力說服女子離開橋邊。（圖／翻攝自one 31，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國北欖府一名30歲跨性別女子因發現男友偷吃自己的親妹妹，情緒崩潰，企圖跳河自盡，所幸熱心民眾即時報警，成功化解危機。據悉，當時她喝醉酒又情緒激動，還跨坐在橋樑護欄外側，嚇得路人連忙制止。

根據thethaiger報導，一名30歲變性女子日前從曼谷搭乘計程車前往北欖府的蒲美蓬1號大橋（Bhumibol 1 Bridge）。她告訴計程車司機，自己和朋友約好要在橋上見面。

抵達目的地後，該名女子向司機支付車資，隨即跑向橋邊。由於女子喝醉且情緒激動，計程車司機驚覺有異，立即上前，並試圖勸說她回到車上，但女子卻堅持拒絕。

▲▼渣男交往「變性人姊姊」偷吃女友親妹。（圖／翻攝自one 31）

司機擔心女子的安危，於是與路人合力報警。警方到場時，女子情緒激動，哭泣不止，甚至坐在橋梁護欄外，隨時都可能墜河。警方與現場民眾耗費1個多小時安撫女子，但她仍不願離開。

正當眾人焦急之際，一名36歲男子立刻趁她不注意，抓住機會，在女子分心時迅速握住她的手臂，其他人也立刻上前，合力將她拉回安全區域，成功阻止悲劇發生。

女子透露，自己的男友出軌她的親生妹妹，她曾試圖說服自己接受現實，但是卻做不到，才會動下輕生念頭。

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