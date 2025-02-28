印尼紡織巨頭經營59年倒閉…3／1停止營運　上萬職員一夕失業

▲成立59年的印尼紡織巨頭今年3月1日將停止營運。（圖／翻攝自Google Maps）



圖文／CTWANT

印尼紡織巨頭斯里泰克斯（Sri Rejeki Isman，簡稱Sritex）成立59年，去（2024）年遭法院宣判破產後，近日宣布將於今年3月1日停止營運，傳出有逾萬名職員將面臨失業窘境。而印尼紡織協會對此表示，印尼受到中國商品湧入衝擊當地紡織業；有官員更指出，預估今年印尼紡織業裁員人數多會上看28萬人。

綜合外媒報導，斯里泰克斯（Sritex）是印尼當地最大紡織集團，在中國產品低價湧入印尼後，在地許多紡織商品受影響，而斯里泰克斯在去年遭到法院宣判破產，且將於今年3月1日正式關閉，停止營運。《Kompas》報導指出，斯里泰克斯工廠自26日已開始裁員，據政府公開數據，斯里泰克斯停業恐有1萬965名職員被解僱。

當地美都電視台（Metro TV）報導中提到，今（2月28日）是職員最後一天上班，儘管眾人依依不捨，也只能互相擁抱道別，其中一名員工表示，「我在這工作25年，到現在還是不敢相信工廠要關了，我很想在這裡繼續工作，很多同事也是」。事實上，印尼政府過去幾個月有協助斯里泰克斯繼續營運，為了確保旗下職員就業權利，最後仍無法改變他們關廠裁員的結局。

《時代報》（Tempo）報導中，介紹斯里泰克斯在1966年成立，曾挺過1998年的金融危機和2001年的經濟衰退，甚至還在2013年上市。不過印尼紡織協會主席曾指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇全球通膨，進而導致購買力或需求下降，加上中國非法進口的紡織品流入市面，對印尼紡織業造成重大威脅。

印尼勞工部副部長伊曼努爾（Immanuel Ebenezer Gerungan）在去年底也坦言，印尼紡織業在2025年裁員人數可能會大幅增加，預估裁員人數會從去年8萬人在今年增至28萬人，且當地已有60間紡織公司在計劃裁員，將有多達20多萬人民恐丟飯碗。

延伸閱讀

▸ 土地公聖誕前「大嫂頭顱突現蹤」！民俗專家曝玄機：降頭邪術反噬了

▸ 護理師加班工時長「薪水比牙助低」想離職 過來人嘆：真的少到不可思議

▸ 原始連結