害單車騎士拖行受傷　「背包掛車上」還否認...貨車司機慘了

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子駕駛自小貨車載運塑膠管到資源回收場，結果車斗裡的塑膠管超出車外，也未懸掛警告標誌，行經屏東市金城街與海豐路口右轉時，勾到陳姓單車騎士背包，導致陳倒地遭拖行受傷。林被移送法辦後否認犯行，屏東地方法院依過失傷害罪判處有期徒刑3個月，如易科罰金以1000元折算一日。可上訴。

判決指出，林姓男子於2023年2月13日下午，駕駛自小貨車載運大量塑膠管，沿屏東市金城街由西往東方向行駛，行經金城街及海豐街交岔路口右轉時，本應注意貨車裝載貨物之寬度不得超過車身，且應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，竟未注意其車斗有部分塑膠管之寬度已超過車身，也未採取必要的安全措施如懸掛警告標誌，即貿然向右轉彎，適陳姓男子騎乘單車於上開路口等停，遭林男所駕車輛車斗右後方突出車身之塑膠管勾住其後背包，導致陳倒地被拖行數公尺，造成頭部受傷。

林男肇事後未留在現場，警方獲報處理，在資源回收場查獲，發現陳男的背包還掛在塑膠管上；陳男表示，「我騎腳踏車到路口等停紅燈，要起步時遭某小貨車後方的貨物勾到我的背包，導致我人被車輛拖著走數公尺，後來我掙脫背包，就摔倒在地上」。

目擊的張姓婦人說，「我坐在那邊洗碗，只有看到車子後面拖著告訴人，他的臉方向跟車子同向，兩隻腳踩在地上被拖行，我看到是車上做水泥用的管子勾住告訴人」。

林姓男子於肇事後逃逸，嗣經警通知始到案說明；法官，審酌林男明知搭載貨物之寬度已超過車身，復未注意車前狀況及採取必要之安全措施，致生本件交通事故，並使告訴人受有前揭傷害，所為非是；犯後否認犯行，絲毫不認為自己所作所為有何過錯，更遑論與告訴人達成調解或和解，態度不佳，判處3個月有期徒刑。