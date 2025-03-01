氣爆後16天！新光三越第二賣場今開放　現場人潮狀況曝

記者游瓊華／台中報導

等待浴火重生的台中新光三越，在氣爆發生後逾2周，終於在世貿推出第二賣場，為挽回顧客，直接點數大方送，只要消費就送500點skm points，就是要吸引消費者上門。今天11點開門營業前，就有數十位消費者在門口等待，還有人遠從太平搭公車專程前往；櫃姐也透露，「很開心，也感謝公司給另一個場地站櫃」。

▲台中新光三越今天在世貿一館啟動第二賣場計畫，一早不少消費者前往捧場逛逛。（圖／記者游瓊華翻攝）



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等了15天，台中新光三越第二賣場今天啟動，不少老顧客前往捧場，雖然人潮與以前本館天差地遠，但專櫃人員以及廠商也都暫時鬆口氣。消費者也透露，交通上確實不方便，但也能理解。

▲賣場以生活用品為主，不少民眾前往採購；館方也大方祭出點數回饋，只要消費就贈點。（圖／記者游瓊華翻攝）



新光三越也展現誠意，過往必須消費滿額才能享有10%點數回饋，這段期間則是只要前往消費，就都可有500點點數回饋；另外單筆滿3000元，加碼贈1500點。

新光三越公布3月1日到11日，在台中世貿一館的品牌有27家，包括LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、KEZNZO KIDS、有情門、IMAGE-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino、Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場。