白宮吵翻是陷阱？　專家曝：烏克蘭「僅剩3個選擇」

▲澤倫斯基與川普、范斯在白宮爆發激烈口角。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）在白宮爆發激烈口角。專家指出，烏克蘭目前僅剩3個選項，「烏克蘭正在輸掉這場戰爭。」

根據CNN報導，有一名立場親烏克蘭、通常支持澤倫斯基的專家警告，應該以冷靜且理性的角度來看待這場衝突。他坦言，烏克蘭正在輸掉這場戰爭，「俄羅斯每個月生產數萬架無人機，而烏克蘭無法全部擊落，俄羅斯之所以能不斷推進，是因為他們不把人命當回事，每天損失上千名士兵也無所謂，烏克蘭無法也不應該用這種方式應戰。」

專家指出，目前烏克蘭有三種選擇：

第一，美國提供軍事武器和人力支援，但這很可能引發第三次世界大戰。

第二，烏克蘭選擇投降，向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）屈服。

第三，嘗試川普正在推動的停火計畫和談判。

專家指出，他認為第三種才是最好的選擇，尤其川普27日才提到，烏克蘭可以拿回部分失去的領土，「澤倫斯基事先就知道川普政府的立場，也許這次會面根本是一個陷阱。」

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