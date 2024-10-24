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具殺傷力「穿雲箭」氾濫！高雄警擴大查緝　單月查獲79枝

▲▼網購具殺傷力「穿雲箭」氾濫，高雄警擴大查緝！單月查獲79枝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「穿雲箭」被誤認為玩具，但經鑑定具有殺傷力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近期網路出現販售具危險性的「穿雲箭」商品，這類商品雖被誤認為是玩具，實際上經鑑定後為具有殺傷力的槍支，購買者甚至可能因此觸法。為避免不法人士利用改造，高雄警方為此展開查緝，單月已查獲79枝「穿雲箭」，另外，也與數位發展部合作阻斷網路平台販售，目前多已下架。

「穿雲箭」為新興改造槍械，長度約12公分，宛如一支原子筆一樣，但刑事局先前將穿雲箭送驗後，經鑑定可以擊發火藥與彈丸，彈丸單位機動能達20焦耳／平方公分，足以穿入人體皮肉層標準，確定具有殺傷力，屬《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第1款規範之槍砲，民眾只要持有就會遭到送辦。

▲▼穿雲箭具殺傷力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲穿雲箭具殺傷力，屬《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第1款規範之槍砲，民眾只要持有就會遭到送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，在部分網路上卻多次出現賣家販售「穿雲箭」，引起氾濫疑慮，為避免不法人士改造利用，造成社會治安危害，高雄市刑大展開檢肅查緝任務，並與相關單位分享情資，共同查緝。

據統計，三民第二分局、鹽埕分局配合刑事警察局查獲1件76枝；小港分局分別與台中市及桃園市共辦查獲2件2枝；仁武分局與基隆市共辦查獲1件1枝。

針對網路購買平台下架部分，如經網路巡邏發現賣家於網路販售「穿雲箭」商品，即通報刑事警察局函請該平台配合將該商品下架；並由數位發展部協助將「穿雲箭」商品之資訊轉發三大公(協)會及各相關大型電商，以阻斷其販售資訊，目前多已下架。

另外，在預防方面，為避免民眾誤買該類似改造槍械物品，由各分局舉辦社區治安會議或預防犯罪宣導時加強宣導，並提供穿雲箭照片及案例予參加民眾知悉，另由少年警察隊函發本市各級學校，宣導學生勿購買類似物品以免觸法。

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穿雲箭高雄警方槍械管制網路販售社會治安

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