勞動部計畫圓夢！　22歲身障青年侯美秀翻轉人生

▲九年級生侯美秀，透過勞動部青年職得好評計畫找到自己的優勢，擔任飯店櫃台工作，負責顧客接待、聯繫等工作。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今年22歲的侯美秀，雖因小兒麻痺導致右側肢體不便，仍以樂觀積極的態度和堅韌不拔的精神，勇敢迎接人生挑戰。在勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下，透過「青年職得好評計畫」，成功翻轉人生，順利進入商務旅館擔任櫃檯人員。她開心驚呼「原來我真的辦得到！」更為其人生開啟嶄新篇章。

侯美秀自幼生長於單親家庭，家境清寒卻鍛鍊了她的堅強與責任心。她合併輕度智能障礙，2020年自嘉義家職綜合職能科畢業後，積極尋找適合自己的工作。初入職場時，她在加油站擔任加油員，雖然努力不懈，但長時間嗅聞汽油味導致身體不適，最終忍痛放棄這份工作。隨後，她應徵便利商店門市人員，卻因工作內容繁重難以負荷，僅半年便選擇離職。

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不氣餒的美秀繼續尋找機會，進入餐廳擔任洗碗工，儘管肢體不便，她依舊努力跟上工作速度。然而，身體上的限制使她在一年後不得不再次離職。正當她感到迷茫無助之際，虎尾就業中心的服務人員適時伸出援手，幫助她重新規劃職涯方向。

在就業中心的推薦與支持下，美秀於去年4月順利進入雲林商旅擔任櫃檯人員，負責接待客戶、處理訂房等事務。這項工作與以往的勞力工作大不相同，讓她有機會展現更多潛力，提升自信，也學會如何與客人溝通和提供良好服務。如今，美秀不僅成功穩定就業滿90日，獲得3萬元的尋職就業獎勵金，更在下班後積極幫助母親與姐姐在夜市擺攤，共同分擔房貸壓力。

▲侯美秀去年3月至虎尾就業中心諮詢。（圖／記者游瓊華翻攝）

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任表示，從生疏到熟練，如今的美秀已在櫃檯崗位上表現的得心應手，職場上像美秀一樣的生手比比皆是，鼓勵求職民眾不要畏懼、勇敢踏出第一步，並且多多運用各地就業中心資源，找到自己的新價值；另外也歡迎企業多多給予弱勢者就業機會，針對願意僱用由公立就業服務機構推介的特定對象，勞動部可補助給雇主每個月9千至1.3萬不等的獎勵金，最長12個月。

92年次的侯美秀，雖然因小兒麻痺導致右側肢體不便，但她始終保持樂觀積極的態度，不畏挑戰勇敢面對人生，在勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下，運用勞動部「青年職得好評計畫」，美秀重新定義了自己的價值，順利進入到雲林一家商務旅館擔任櫃檯人員，讓原本缺乏自信的她，開心驚呼「原來我真的辦得到!」

美秀自幼在單親家庭中長大，家境清寒卻讓她更早學會堅強與負責；合併輕度智能障礙的她，109年畢業於嘉義家職綜合職能科，一直努力尋找適合自己的工作，畢業後先到加油站擔任加油員，工作一年多時間，因長時間嗅聞汽油味而感到不適，忍痛放棄第一份工作，繼續尋求其他就業機會。

在加油員工作之後，美秀努力應徵到便利商店門市人員工作，卻也因工作內容繁雜難以負荷，最終只做了半年便選擇離職；緊接著，她進入一家餐廳擔任洗碗工工作，肢體不便讓她在工作中面臨不少挑戰，但她依然努力跟上速度，無奈在一年後還是因身體限制選擇離開；正當侯美秀感到迷茫之際，虎尾就業中心的服務人員伸出援手，幫助她重新規劃職場方向。

在虎尾就業中心的推薦下，美秀於去年4月再次回歸職場，進入雲林商旅擔任櫃檯人員，負責接待客戶等工作，與過去的勞力工作不同，櫃檯的工作內容讓美秀能展現更多潛力，找到不同以往的自信，也學會如何更好地與客人溝通、服務客人；現在的美秀不僅因成功就業穩定滿90日，申請了3萬元的尋職就業獎勵金，她下班後還到夜市幫忙媽媽和姐姐擺攤，為的是賺更多錢來一起分擔房貸壓力。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任表示，從生疏到熟練，如今的美秀已在櫃檯崗位上表現的得心應手，他說，職場上像美秀一樣的生手比比皆是，鼓勵求職民眾不要畏懼、勇敢踏出第一步，並且多多運用各地就業中心資源，找到自己的新價值；另外也歡迎企業多多給予弱勢者就業機會，針對願意僱用由公立就業服務機構推介的特定對象，勞動部可補助給雇主每個月9千至1.3萬不等的獎勵金，最長12個月。