　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方5點聲明「偷改文章」被罵翻

▲死者阿公、阿嬤、父親說明死者生前情況，並表示要為死者討一個公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南1名13歲國中男生猝死，阿嬤親表示要為孫子討一個公道。（圖／記者林東良翻攝）

記者劉人豪／台南報導

台南市13歲國中男生，在家中突有抽搐異狀經送醫後不治，死者母親臉書PO文表示死者身體疑有毒藥物中毒反應，指控有同學指證兒子長期在校內被霸凌餵毒，引發熱議。校方發出5點聲明，表明該學生自20日起便請假在家休息，後續會配合檢調調查，不過民眾發現校方將第5點聲明「期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」刪除，留言問「所以第5點為什麼要刪掉」。

事件起因是死者母親27日在網路上發文控訴，內容提到，13歲的兒子在24日凌晨3時許突然出現痙攣狀況，立刻送到醫院急診，卻還是在同日上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查，發現體內有毒藥物中毒反應，目前正在走司法程序進行解剖檢驗；此外，有其他學生出面指證，她的兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。

文章公開後引起大量網友關注，校方也公開發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

不過其中的第5點「對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」，於27日晚間10時29分刪除。網友發現後留言「還偷改文章⋯⋯」、「校長寫這種聲明，第一句話就想撇清責任」、「看到貴校說出不要傳播這樣的屁話又刪除，就不得不協助傳播出去了」、「所以第五點為什麼要刪掉」、「第五點刪除了耶」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國中生疑遭餵毒亡！　校方聲明又刪曝原因
5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身
13歲國中生疑遭餵毒亡　校方「聲明偷改」被罵翻
5年沒碰女人！　人夫摩鐵激戰「和女兒同年小三」
鬼鬼未婚生女　未公開私照曝光！
薔妹「我們結婚了」曬甜蜜婚照！　新娘身份全場驚
吳宗憲怒開轟小優　玥熹發聲謝：不能白白被潑髒水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

台7線22歲女騎士摔車「慘被工程車輾過」　女目擊驚恐尖叫5秒

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方5點聲明「偷改文章」被罵翻

涉擄人勒贖！女加假檢警LINE　慘被騙走1100萬...房子也沒了

男拒檢落跑「警用電腦也載走」躲14hrs到案　怕被發現丟河裡

5億高中生告別式！禮儀業者：冰666天已成屍乾　賴母常來祭拜

衝宜蘭吃湯包返程釀禍！北宜過灣失控撞對向　情侶出遊慘被擊落

5年沒碰女人！摩鐵激戰「和女兒同年」小三　人夫爽喊：好滿足

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

台7線22歲女騎士摔車「慘被工程車輾過」　女目擊驚恐尖叫5秒

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方5點聲明「偷改文章」被罵翻

涉擄人勒贖！女加假檢警LINE　慘被騙走1100萬...房子也沒了

男拒檢落跑「警用電腦也載走」躲14hrs到案　怕被發現丟河裡

5億高中生告別式！禮儀業者：冰666天已成屍乾　賴母常來祭拜

衝宜蘭吃湯包返程釀禍！北宜過灣失控撞對向　情侶出遊慘被擊落

5年沒碰女人！摩鐵激戰「和女兒同年」小三　人夫爽喊：好滿足

SCFI連七跌　下周美西運價跌破2千元　歐線漲價估僅數日行情　

台東警方揭露最新詐騙手法　強化青少年防詐意識

搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

新加坡遊客「藥留民宿冰箱」　台東暖警接力尋回

台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

邁入第4年！推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

快訊／15:23台灣東部海域規模3.8地震　最大震度3級

5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

對中關稅又+10%！路透分析「川普真正盤算」　這情況恐遭反擊

賴清德指228是蔣介石滔天大罪　蔣萬安：政治人物應謙卑面對歷史人民

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

社會熱門新聞

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

五億高中生「冰封666天」成乾屍　今火化

摩鐵激戰「女兒同齡」小三」人夫慘了

新北五工派出所長戰酒店！被設局拍照記一大過拔官

竹東驚現天坑！3秒吞掉休旅車畫面曝

更多熱門

相關新聞

13歲國中生猝死　黃偉哲：儘速完成調查

13歲國中生猝死　黃偉哲：儘速完成調查

針對台南市13歲國中男生，在家中突有抽搐異狀經送醫後不治，死者母親臉書PO文表示死者身體疑有毒藥物中毒反應，指控有同學指證兒子長期在校內被霸凌餵毒一事，台南市長黃偉哲今天（28日）強調，本案已進入司法程序，將由檢警查明，至於行政調查部分，已責請教育局及校方儘速查明真相。

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

台南新化民宅疑似電線走火釀災住警器反應立大功

台南新化民宅疑似電線走火釀災住警器反應立大功

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

移民署台南第一服務站行動關懷台南外籍生

移民署台南第一服務站行動關懷台南外籍生

關鍵字：

台南國中生突發事件霸凌毒藥

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面