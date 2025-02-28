台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方5點聲明「偷改文章」被罵翻

▲台南1名13歲國中男生猝死，阿嬤親表示要為孫子討一個公道。（圖／記者林東良翻攝）

記者劉人豪／台南報導



台南市13歲國中男生，在家中突有抽搐異狀經送醫後不治，死者母親臉書PO文表示死者身體疑有毒藥物中毒反應，指控有同學指證兒子長期在校內被霸凌餵毒，引發熱議。校方發出5點聲明，表明該學生自20日起便請假在家休息，後續會配合檢調調查，不過民眾發現校方將第5點聲明「期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」刪除，留言問「所以第5點為什麼要刪掉」。

事件起因是死者母親27日在網路上發文控訴，內容提到，13歲的兒子在24日凌晨3時許突然出現痙攣狀況，立刻送到醫院急診，卻還是在同日上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查，發現體內有毒藥物中毒反應，目前正在走司法程序進行解剖檢驗；此外，有其他學生出面指證，她的兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。



文章公開後引起大量網友關注，校方也公開發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

不過其中的第5點「對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」，於27日晚間10時29分刪除。網友發現後留言「還偷改文章⋯⋯」、「校長寫這種聲明，第一句話就想撇清責任」、「看到貴校說出不要傳播這樣的屁話又刪除，就不得不協助傳播出去了」、「所以第五點為什麼要刪掉」、「第五點刪除了耶」。