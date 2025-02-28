台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

▲台南1名13歲國中男生猝死，死者父親控訴兒子在校疑似遭到長期霸凌，甚至全校有八、九成的師生都知道這件事情。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南一名13歲國中生24日凌晨3時許在家中突然痙攣，送醫後宣告不治，死者母親在網路上發文控訴，兒子在學校長期遭受霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵毒。隨後校方發出5點聲明，表明後續會配合檢調調查，不過卻被網友發現第5點聲明被刪除。對此，校方表示考量到家屬的情緒反應，所以把最後一點聲明刪掉。

事件起因是死者母親27日在網路上發文控訴，內容提到，13歲的兒子在24日凌晨3時許突然出現痙攣狀況，立刻送到醫院急診，卻還是在同日上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查，發現體內有毒藥物中毒反應，目前正在走司法程序進行解剖檢驗；此外，有其他學生出面指證，她的兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。



文章公開後引起大量網友關注，校方也公開發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

不過其中的第5點「對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」，於27日晚間10時29分刪除，網友發現後留言罵翻。

對此，校方指出，一開始因為這個事件還沒有得到證實，所以希望各界不要亂傳，因為這樣會造成學校師生的恐慌，後來考量到家屬的情緒反應，所以把最後一點聲明刪掉。