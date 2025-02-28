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陳佩琪稱「柯文哲冤獄」228翻版　她打臉：用貪污嫌疑人汙辱受難者

▲▼民進黨台北市議員簡舒培受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培表示，拿貪污嫌疑人柯文哲相比228事件的受難者，根本是在汙辱受難者。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨晚在臉書發文指出，柯文哲受到「冤獄」，感嘆現在的時局就好像「228從沒離開」。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（28日）表示，從北市府的公文和相關證人的陳述，都顯示柯文哲護航京華城、侵占政治獻金的嫌疑重大，拿貪污嫌疑人跟228受難者相比，根本是種汙辱。

簡舒培表示，在228前夕，演了好幾天政治受虐兒卻被打臉「根本沒聲請戒護返家奔喪」的柯文哲，終於聲請解除禁見處分，北院也裁定解除柯文哲自2月27日至3月10日對何瑞英、陳佩琪、柯美蘭等四人的禁見與通信，讓柯文哲能與家人討論父親的治喪事宜。

簡舒培認為，法律不外乎人情，過往也有許多羈押或受刑期間奔喪的案例，前提是要循法律程序申請，一切依法辦理，而不是自導自演一齣政治迫害戲碼，最終卻只聲請解除禁見，那先前天天喊著要柯文哲回家是在喊心酸的？

此外，讓簡舒培深感荒謬的是，北院認同北檢主張，裁定解除禁見與通信到3月10日，也就是柯文哲父親告別式當天，孰料，柯文哲妻子陳佩琪竟然還大喊「極度不諒解」，完全就是得了便宜還賣乖。

至於，陳佩琪昨晚在臉書類比今日的時局如同228事件的時代，柯文哲受到「冤獄」的說法，簡舒培強調，228事件是台灣歷史上重大的悲劇，是無數台灣家庭心中沉痛的一段經歷，尊重柯家長輩，但請陳佩琪停止消費228。

簡舒培細數，柯文哲的官司，是由於他一路護航、圖利京華城，又向沈慶京收賄，還侵佔政治獻金，甚至要求關鍵證人橘子潛逃出境，在檢方偵查期間，無論是北市府的公文或是相關證人陳述，也都顯示他就是犯罪嫌疑重大，才會遭到檢方起訴求處重刑，進而遭到羈押禁見。

簡舒培直指，如果柯文哲真的是黃國昌口中「非常尊重法律程序的人」，那為什麼不敢循法律程序來解決官司纏身的問題，反倒是形塑成被政治迫害，天天情勒司法機關索要特權，然而，正是在民主自由的社會，民眾黨才能如此肆無忌憚地造謠、煽動仇恨、烙人包圍法院。

簡舒培還點出，陳佩琪說，柯文哲今年的228無法再跟父親一起追思祖先，但回顧過去幾年的228，柯文哲都在騎腳踏車刷個人聲量，更說「每個人紀念228方式不一樣，如果問我的話，我覺得一日北高、一日雙塔來推228紀念活動，我還覺得比較有意義」。

從柯文昔日回應紀念228的說詞，讓簡舒培質疑，柯文哲到底什麼時候陪父親追思祖先了？她也痛批，陳佩琪拿貪污嫌疑人柯文哲跟228受難者相比，對台灣歷史上遭威權壓迫、為民主奮鬥的前輩，根本是種汙辱。

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關鍵字：

228柯文哲京華城侵占圖利簡舒培陳佩琪政治受難者

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